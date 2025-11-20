Sân bay, đường sắt, quốc lộ qua miền Trung tê liệt

Mưa lớn lịch sử kèm sạt lở khiến hàng loạt tuyến đường qua Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai… bị chia cắt; sân bay Tuy Hòa phải đóng cửa, đường sắt Bắc Nam dừng nhiều đoàn tàu.

Sáng 20/11, sau 25 tiếng bị mắc kẹt tại khu vực Chí Thạnh (thuộc Phú Yên cũ) do ngập lụt, hai ôtô khách của nhà xe Cuộc Huê từ khu vực TP HCM về Bình Định (cũ) mới tiếp tục hành trình sau khi nước rút.

Hôm qua, xe chạy trên quốc lộ 1, đến đoạn qua Chí Thạnh, nước ngập gần một mét khiến giao thông tê liệt. Gần 50 hành khách trên hai ôtô cũng bị kẹt lại, được nhà xe hỗ trợ mì gói và các thực phẩm khác trong lúc chờ đợi. Hàng chục xe khách, ôtô tải đến khu vực này cũng phải quay đầu hoặc xếp hàng dài dừng chờ.

"Chạy xe khách nhiều năm nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy ngập nặng như vậy. May mắn, các chuyến xe đã chở khách về đến nơi an toàn", nhân viên nhà xe Cuộc Huê nói.

Giao thông qua xã Đông Hòa, tỉnh Đăk Lăk (xã Hòa Vinh, tỉnh Phú Yên cũ) tê liệt do lũ, sáng 20/11. Ảnh: Trần Hóa

Sau các đợt mưa lớn kéo dài, từ sáng 19/11 quốc lộ 1 đoạn qua Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai... xuất hiện nhiều điểm ách tắc do nước lũ kèm đất đá tràn xuống mặt đường. Một số vị trí giao thông bị gián đoạn hoàn toàn, xe máy, ôtô gầm thấp buộc phải quay đầu.

Ông Đỗ Xuân Định (48 tuổi, Hải Phòng), tài xế container chạy hướng Nam–Bắc, cho biết khi đến xã Đông Hòa (Phú Yên cũ) thì thấy nước lũ đổ về. Nghĩ tổng trọng tải xe 30 tấn có thể vượt qua, ông thử đánh lái nhưng chỉ đi được khoảng 30 m thì xe chao đảo. "Nước cuồn cuộn, xe tôi chòng chành nên đành tấp vào lề để tránh nguy hiểm", ông kể.

Kinh nghiệm lái xe gần 20 năm, nam tài xế sau đó tiếp tục cho ôtô quay đầu, tìm vị trí cao hơn để tránh trú khi thấy nước tiếp tục đổ về, gây ngập dài hơn một km. Đêm qua, ông Định ngủ lại trong cabin nhưng phải nhịn đói vì lương thực mang theo đã hết, xung quanh không có hàng quán.

"Sáng nay nhờ đoàn từ thiện đi qua hỗ trợ bánh, mì tôm, nước... giúp tôi cầm cự. May mắn hàng trên xe là nông sản sấy khô, không phải đông lạnh dễ hư hỏng," ông nói.

Tài xế Đỗ Xuân Định ăn bánh mì, chờ đợi nước rút, sáng 20/11. Ảnh: Trần Hóa

Ngoài quốc lộ 1, nhiều tuyến giao thông quan trọng đi Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn..., cũng đang tê liệt do mưa lũ. Vụ sạt lở nghiêm trọng ở đèo Khánh Lê qua Khánh Hòa hôm 16/11 khiến tuyến huyết mạch nối Lâm Đồng - Khánh Hòa tê liệt 4 hôm nay. Đường đèo nằm trên quốc lộ 27C, giúp rút ngắn quãng đường từ Đà Lạt đi Nha Trang còn khoảng 140 km, thay vì hơn 220 km nếu theo đèo Ngoạn Mục (Ninh Thuận cũ).

Sau sự cố, đèo Khánh Lê vẫn đang được khắc phục, chưa thể thông tuyến trở lại. Xe từ Lâm Đồng về miền Trung đang phải chuyển qua lộ trình theo quốc lộ 20, vòng sang quốc lộ 27, vượt đèo Sông Pha xuống Phan Rang, khiến quãng đường xa hơn 100 km.

Trong khi đó, hướng từ TP HCM lên Đà Lạt, giao thông cũng bị gián đoạn. Đêm 19/11, đèo Mimosa Mimosa trên quốc lộ 20 bị sạt lở, đứt gãy toàn bộ nền, mặt đường với chiều dài 70 m, sâu 40 m. Một đoạn khác cũng bị sạt taluy âm nền đường dài 36 m, sâu 6 m, đường bị lún sâu 30 cm, nguy cơ mở rộng.

Tỉnh Lâm Đồng đã phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở đèo Mimosa và quốc lộ 20, cấm xe qua các khu vực nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.

Trước đó, đèo Prenn lên Đà Lạt cũng bị sạt lở và cấm xe từ hôm 17/11. Sau khi sự cố tương tự xảy ra ở đèo Mimosa, hiện các tuyến chính dẫn đến trung tâm du lịch này chỉ còn đèo Sacom Tuyền Lâm và đèo Tà Nung. Tuy vậy, các tuyến này xa hơn, nhất là hướng từ TP HCM lên Đà Lạt, ảnh hưởng lớn nhu cầu đi lại.

Đèo Mimosa sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông qua tuyến này tê liệt, sáng 20/11. Ảnh: Trường Hà

Trước tình trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam đang yêu cầu các Khu quản lý đường bộ và nhà đầu tư BOT trên các tuyến đường tăng cường máy móc, vật tư xử lý điểm sạt lở; bố trí lực lượng cảnh giới, phân luồng 24/24 để giảm thiểu rủi ro.

Cùng với đường bộ, đường sắt Bắc Nam đoạn qua Nam Trung Bộ cũng đang tê liệt nhiều đoạn do ngập và xói lở nền đường. Ngày 20/11, Tổng công ty Đường sắt phải dừng tàu SE5, SE7, SE21; từ ga Sài Gòn tạm ngừng SE4, SE2, SE8, SE6, SE22. Hôm 19/11, ngành đường sắt cũng dừng bốn tàu chở khoảng 1.200 hành khách. Tính từ 17/11, đã có hơn chục đoàn tàu bị ngừng chạy.

Ảnh hưởng mưa lũ, Cục Hàng không cũng đã yêu cầu tạm ngừng hoạt động sân bay Tuy Hòa (Đăk Lăk, Phú Yên cũ) từ 10h đến 24h ngày 20/11 do nhiều hạng mục bị ngập, hệ thống điện mất hoàn toàn.

Theo cơ quan quản lý, nước lũ dâng khiến một phần đường băng bị ngập sâu, nhiều thiết bị kỹ thuật phải ngừng vận hành và các tuyến đường vào sân bay bị chia cắt. Lực lượng chức năng tại sân bay này đang khẩn trương gia cố trang thiết bị để bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động khai thác bay.

Sân bay Tuy Hòa ngưng hoạt động khiến nhiều chuyến bay phải tạm dừng. Vietnam Airlines thông báo hủy bốn chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Tuy Hòa (VN1650, VN1651, VN1660, VN1661). Hãng tiếp tục cập nhật và điều phối theo tình hình thực tế nhằm đảm bảo an toàn.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, trong bốn ngày 16-20/11, nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận lượng mưa 600-1.700 mm.

Lũ trên sông Ba (Đăk Lăk) vượt đỉnh năm 1993 hơn một mét; sông Dinh (Ninh Hòa - Khánh Hòa) vượt mức lũ 1986.

Toàn vùng đã di dời hơn 17.600 hộ dân; 43.282 nhà bị ngập; nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở. Thiệt hại ban đầu gồm 21 người chết và mất tích; hơn 10.000 ha hoa màu hư hại; 6.500 gia súc, gia cầm cuốn trôi; 650 m kè và một số hồ chứa bị hỏng; hơn nửa triệu khách hàng mất điện.

Chính phủ đã liên tiếp ban hành công điện chỉ đạo ứng phó, đồng thời hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Khánh Hòa khắc phục hậu quả.

Nhóm phóng viên