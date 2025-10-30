Lũ sông Thu Bồn vượt mức lịch sử năm 1964

2h hôm nay, lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu (TP Đà Nẵng) lên 5,62m, trên báo động ba 1,62 m và vượt mức lịch năm 1964 khoảng 0,12 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sau khoảng 10 tiếng nước dâng trở lại, lũ sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống. Riêng sông Thu Bồn sau khi đạt đỉnh đang dao động ở mức cao.

Mực lũ lúc 6h trên sông Hương tại Kim Long (Huế) trên báo động ba 0,39m, giảm 1,04 m so với 20h hôm qua. Sông Bồ tại Phú Ốc dưới báo động ba 0,02 m, giảm 0,66 m.

Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Đà Nẵng) trên báo động ba 0,88 m, giảm 0,72. Sông Trà Khúc tại Quảng Ngãi dưới báo động ba 1,03 m, giảm 1,69 m.

Khu vực Chùa Cầu nước lũ đã bủa vây. Ảnh: Nguyễn Đông

Hôm qua tâm mưa đã nâng dần lên phía bắc, dự báo từ sáng sớm nay đến đêm 31/10, Nghệ An - Quảng Trị mưa 100-200 mm, cục bộ trên 350mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn trên 150 mm trong ba giờ. Ngày và đêm nay, Huế - Đà Nẵng mưa 20-40 mm, cục bộ trên 70 mm.

Chiều và đêm nay, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Lâm Đông mưa 10-30 mm, cục bộ trên 70 mm.

Ngày và đêm 1/11, Nghệ An - bắc Quảng Trị 50- 100 mm, cục bộ trên 200 mm; nam Quảng Trị - Quảng Ngãi 40-70 mm, cục bộ trên 150 mm. Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, lũ sông Hương, Bồ dao động ở đỉnh và cao hơn báo động ba 0,5-1,3 m và xuống chậm trong 6 giờ tiếp theo.

Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Hương tiếp tục xuống và ở dưới báo động ba 0,1 m; sông Bồ tiếp tục xuống báo động ba; lũ sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức cao và trên báo động ba 0,4-1,4 m; lũ trên sông Trà Khúc xuống ở mức trên báo động hai.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt ở 29 xã, phường của TP Huế, Đà Nẵng 26 và Quảng Ngãi 20.

Trước đó ngày 27/10, lũ sông Bồ tại Phú Ốc đã cao hơn lũ lịch sử năm 2020 là 0,01 m. Lũ sông Hương tại Kim Long thấp hơn đỉnh lũ năm 1999 là 0,76 m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa thấp hơn mức lũ năm 2009 là 0,59 m, Thu Bồn tại Câu Lâu thấp hơn lũ năm 2007 là 0,05 m và thấp hơn lũ năm 1964 là 0,14 m.

32/40 xã, phường ở TP Huế, 29/94 xã, phường ở Đà Nẵng đã bị ngập từ ngày 26/10 đến nay, mức ngập phổ biến 1-2 m, một số nơi như Nông Sơn tới 4 m. 10 người đã chết, 5 người mất tích do mưa lũ ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

