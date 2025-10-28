Huế chìm trong lũ

Kế bên UBND TP Huế, trường Quốc học Huế và Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong cũng ngập trong lũ.

Huế ngập 32/40 xã, phường do là tâm điểm của đợt mưa lũ ở miền Trung. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, từ ngày 23/10 khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi mưa rất to. Trong đó mưa dồn dập từ ngày 25/10 đến nay, lượng mưa từ tối 24/10 đến sáng nay ở Huế phổ biến 500-700 mm, có nơi mưa trên 1.000 mm như: Đỉnh Bạch Mã 2.785 mm, Khe Tre 1.484 mm, Hương Sơn 1.270 mm.