Huế chìm trong lũ

Nước bủa vây di tích Quan tượng đài - đài thiên văn được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng. Người dân phải đưa xe lên khu vực Eo Bầu, nơi cao nhất kinh thành để tránh lũ.
Nước bủa vây di tích Quan tượng đài - đài thiên văn được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng. Người dân phải đưa xe lên khu vực Eo Bầu, nơi cao nhất kinh thành để tránh lũ.
Tuyến đường Nguyễn Huệ, trung tâm phường Thuận Hóa, bị ngập sâu hơn một mét, các phương tiện không thể đi lại.
Tuyến đường Nguyễn Huệ, trung tâm phường Thuận Hóa, bị ngập sâu hơn một mét, các phương tiện không thể đi lại.
Ngã tư đường Điện Biên Phủ giao với Nguyễn Huệ mênh mông nước. Hôm nay, học sinh toàn thành phố nghỉ học, nhiều công sở bị ngập nên cho nhân viên làm việc từ xa hoặc nghỉ.
Ngã tư đường Điện Biên Phủ giao với Nguyễn Huệ mênh mông nước. Hôm nay, học sinh toàn thành phố nghỉ học, nhiều công sở bị ngập nên cho nhân viên làm việc từ xa hoặc nghỉ.
Du khách lội bộ trên đường Lê Lợi để đến ga Huế. Tuyến đường sắt qua Huế bị gián đoạn do nước ngập đỉnh ray 15-20 cm.
Du khách lội bộ trên đường Lê Lợi để đến ga Huế. Tuyến đường sắt qua Huế bị gián đoạn do nước ngập đỉnh ray 15-20 cm.
Nước từ sông Hương tràn vào trụ sở UBND TP Huế trên đường Lê Lợi gây ngập 0,5 m, sáng 28/10.
Nước từ sông Hương tràn vào trụ sở UBND TP Huế trên đường Lê Lợi gây ngập 0,5 m, sáng 28/10.
Kế bên UBND TP Huế, trường Quốc học Huế và Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong cũng ngập trong lũ.
Huế ngập 32/40 xã, phường do là tâm điểm của đợt mưa lũ ở miền Trung. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, từ ngày 23/10 khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi mưa rất to. Trong đó mưa dồn dập từ ngày 25/10 đến nay, lượng mưa từ tối 24/10 đến sáng nay ở Huế phổ biến 500-700 mm, có nơi mưa trên 1.000 mm như: Đỉnh Bạch Mã 2.785 mm, Khe Tre 1.484 mm, Hương Sơn 1.270 mm.
Kế bên UBND TP Huế, trường Quốc học Huế và Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong cũng ngập trong lũ.
Huế ngập 32/40 xã, phường do là tâm điểm của đợt mưa lũ ở miền Trung. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, từ ngày 23/10 khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi mưa rất to. Trong đó mưa dồn dập từ ngày 25/10 đến nay, lượng mưa từ tối 24/10 đến sáng nay ở Huế phổ biến 500-700 mm, có nơi mưa trên 1.000 mm như: Đỉnh Bạch Mã 2.785 mm, Khe Tre 1.484 mm, Hương Sơn 1.270 mm.
Kinh thành Huế ngập trong lũ. Video: Võ Thạnh
Võ Thạnh