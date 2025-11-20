Hiện trạng đèo Mimosa bị xé toạc, chia cắt giao thông

Đèo Mimosa là một trong nhiều đèo ở cửa ngõ Đà Lạt bị sạt lở. Ảnh: Tâm Thảo

Đèo Mimosa dài 11 km trên quốc lộ 20, là cửa ngõ phía Nam vào Đà Lạt cùng với đèo Prenn và Sacom. Những ngày gần đây, nhiều tuyến quanh Đà Lạt liên tục sạt lở: đèo Prenn gần thác Datanla bị xói lở, quốc lộ 20 đoạn cầu treo đèo D’ran lún nứt, đèo Ngoạn Mục và Khánh Lê cũng ghi nhận sạt trượt, gây khó khăn cho việc đi lại giữa Nha Trang và Đà Lạt.

Hiện phương tiện có thể đi vòng qua đèo Tà Nung (Tỉnh lộ 725), song quãng đường tăng thêm 30-35 km.