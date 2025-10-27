Lũ sông Bồ đạt đỉnh, bằng mức lịch sử 2020

Lũ sông Bồ sau khi lên bằng mức lũ lịch sử năm 2020 (5,24 m) thì đã xuống, riêng sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 14h hôm nay, lũ sông Bồ tại Phú Ốc (TP Huế) đã đạt đỉnh 5,25 m, trên báo động ba 0,75 m, tương đương lũ lịch sử năm 2020.

Hiện lũ sông Bồ xuống chậm, đến 20h còn trên báo động ba 0,56 m, rút khoảng 0,2 m so với lúc đỉnh; sông Hương (TP Huế) trên báo động ba 1,55 m.

Tại Đà Nẵng, lũ sông Vu Gia ở Ái Nghĩa trên báo động ba 1,04 m; sông Thu Bồn tại Nông Sơn trên báo động ba 3,12 m, tại Câu Lâu trên báo động ba 0,81 m.

Tại Quảng Ngãi, lũ sông Trà Khúc trên báo động hai 0,42 m.

Đường liên thôn qua xã Khe Tre, TP Huế ngập một mét. Ảnh: Võ Thạnh

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ sông Hương tại Kim Long, sông Vu Gia - Thu Bồn có khả năng đạt đỉnh ở trên báo động ba 1,15-1,65 m; sông Bồ ở trên báo động ba 0,3 m; trên sông Trà Khúc dao động trên báo động hai.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ sông Bồ tại trạm Phú Ốc, sông Hương tại trạm Kim Long, sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục duy trì trên báo động ba.

Tại TP Huế, nguy cơ ngập lụt xảy ra ở 30 xã, phường; Đà Nẵng 25; Quảng Ngãi 29. Nguy cơ sạt lở ở 257 xã, phường thuộc ba tỉnh thành trên.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết đợt mưa đặc biệt lớn những ngày qua là kết quả của tổ hợp hình thế thời tiết điển hình ở miền Trung, gồm không khí lạnh ở tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía nam lên, kết hợp với gió đông ẩm ở độ cao 1.500-5.000 m.

Trong hai ngày tới, không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió Đông tiếp tục hoạt động mạnh. Dự báo, từ tối nay đến hết ngày 29/10, nam Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm. Riêng Huế và Đà Nẵng mưa 300-500 mm, cục bộ trên 800 mm.

Các tỉnh Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 350 mm. Nguy cư xảy ra mưa cường độ lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Từ đêm 29 đến ngày 30/10, khi gió đông có xu hướng suy yếu, Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi mưa giảm còn 200 mm. Từ đêm 30/10, mưa lớn giảm dần ở phía nam và dịch chuyển ra Bắc Trung Bộ.

Mưa lớn ở Trung Bộ đã bắt đầu từ bốn ngày nay. Trong đó lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã ở Huế đã vượt 2.000 mm. Riêng từ 7h đến 20h hôm nay, đỉnh Bạch Mã mưa 870 mm, hồ An Long (Đà Nẵng) 403 mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 411 mm.

Gia Chính