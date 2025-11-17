Sạt lở núi đè ôtô khách ở Khánh Hòa, 6 người chết

Mưa lớn khiến đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C sạt lở, đất đá vùi lấp xe khách khiến 6 người tử vong, nhiều nạn nhân bị thương, đêm 16/11.

*Tiếp tục cập nhật

Khoảng 22h30, xe khách 30 chỗ biển số TP HCM chạy trên đèo Khánh Lê chạy hướng từ Đà Lạt (Lâm Đồng) đi Nha Trang (Khánh Hòa). Khi đến địa phận thuộc Nam Khánh Vĩnh, một lượng lớn đất đá đổ xuống ôtô khiến xe hư hỏng nặng, nhiều người bị mắc kẹt.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Minh Bằng

Thời điểm này mưa lớn, sạt lở 2 đầu trên đèo nên việc tiếp cận hiện trường khó khăn. Đến 0h lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường tai nạn.

Bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết sự cố làm 6 người người chết, trong đó đã được đưa ra khỏi xe 3 người; hai nạn nhân đã tử vong đang mắc kẹt trong xe; 13 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu.

Quốc lộ 27C dài 121 km, là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang, xe chở khách du lịch giữa hai thành phố thường chọn cung đường này. Đèo Khánh Lê dài 33 km nằm trên tuyến thường sạt lở vào mùa mưa.

Bùi Toàn