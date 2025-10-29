Lượng mưa một ngày ở Huế đứng thứ hai thế giới

Mưa trong 24 giờ tại đỉnh Bạch Mã, TP Huế tới 1.739 mm, lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và đứng thứ hai thế giới, sau điểm mưa tại Ấn Độ Dương.

Báo cáo sáng 29/10, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết từ ngày 22 đến 28/10 miền Trung mưa lớn do chịu tác động tổ hợp thiên tai gồm: Không khí lạnh tăng cường, vùng áp thấp ven bờ Huế - Đà Nẵng suy yếu từ bão Fengshen, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục từ phía nam lên, nhiễu động trong đới gió đông kết hợp với địa hình chắn gió.

Tổng lượng mưa từ ngày 22/10 đến 4h hôm nay tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi phổ biến 200-450 mm; Huế 450-900 mm; Đà Nẵng 300-600 mm. Mưa dồn dập từ tối 25/10 đến 7h hôm nay, tại đỉnh Bạch Mã (Huế) 3.393 mm, La Tó (Quảng Trị) 1.019 mm, Phước Thành (Đà Nẵng) 1.199 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 1.457 mm.

Nước lũ sông Hương lên cao tại cầu Dã Viên, TP Huế ngày 28/10. Ảnh: Võ Thạnh

Đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa một ngày (từ 19h ngày 26 đến 19h ngày 27/10) là 1.739 mm. Dẫn thống kê của Tổ chức Khí tượng thế giới, Cục Khí tượng Thủy văn cho biết lượng mưa này lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam và lớn thứ hai thế giới, chỉ sau lượng mưa 1.825 mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966.

Mưa lớn khiến lũ sông Bồ tại Phú Ốc đã cao hơn lũ lịch sử năm 2020 là 0,01 m. Lũ sông Hương tại Kim Long thấp hơn đỉnh lũ năm 1999 là 0,76 m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa thấp hơn mức lũ năm 2009 là 0,59 m, Thu Bồn tại Câu Lâu thấp hơn lũ năm 2007 là 0,05 m và thấp hơn lũ năm 1964 là 0,14 m.

32/40 xã, phường ở TP Huế, 29/94 xã, phường ở Đà Nẵng đã bị ngập từ ngày 26/10 đến nay, mức ngập phổ biến 1-2 m, một số nơi như Nông Sơn, Đà Nẵng tới 4 m. 9 người đã chết, 5 người mất tích do mưa lũ ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Di chuyển người dân và khách du lịch khỏi Hội An ngày 27/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Huế tối qua, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định đợt lũ này thay đổi về thời gian và quy mô so với dự báo ban đầu, nhưng xu thế dự báo vẫn đúng. Lượng mưa 24 giờ qua tại Huế lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam. Chính quyền và người dân Huế đã chủ động ứng phó hiệu quả nhờ hệ thống cảnh báo và thông tin kịp thời, minh bạch, giúp giảm thiểu thiệt hại.

Đánh giá đợt mưa lũ có tính lịch sử, với lượng mưa và mức ngập vượt nhiều mốc trước đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã biểu dương công tác vận hành liên hồ chứa (góp phần giảm đỉnh lũ 0,2-0,3 m so với kịch bản xấu nhất), dự báo, chỉ đạo kịp thời từ Trung ương đến địa phương, đánh giá cao sự chủ động và kỹ năng ứng phó của người dân, góp phần hạn chế thiệt hại so với đợt lũ năm 2020.

Trước đó Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo miền Trung mưa lớn từ ngày 22/10 đến cuối tháng, chia làm hai đợt. Đợt một từ đêm 22 đến ngày 24/10 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, không khí lạnh và gió đông. Quảng Trị - Đà Nẵng mưa 400-600 mm, cục bộ trên 800 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi mưa 100-250 mm, cục bộ trên 400 mm.

Đợt mưa thứ hai từ ngày 25 đến 27/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió đông. Tâm mưa là Quảng Trị, Huế với lượng 200-300 mm, cục bộ trên 500 mm. Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mưa 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Tổng lượng mưa của hai đợt ở Đà Nẵng, Huế có thể lên trên 900 mm.

Gia Chính