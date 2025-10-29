Nhiều khu vực Đà Nẵng ngập hơn 2 m

Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam (tòa nhà màu trắng - xanh), phường Điện Bàn và khu vực dân cư xung quanh đã bị cô lập. Hôm qua, khi nước lũ tràn vào tầng 1, các bệnh nhân đã được sơ tán lên tầng 2 trú tạm.

Hôm nay, nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện tìm cách chuyển thức ăn, nước uống vào giúp bệnh nhân, người nhà và các bác sĩ, nhân viên y tế. Ngoài ra, Bệnh viện Vĩnh Đức, phường Điện Bàn Đông, cũng bị cô lập.