Nhiều khu vực Đà Nẵng ngập hơn 2 m

Ngày 29/10, Đà Nẵng mưa xối xả, thủy điện thượng nguồn tiếp tục xả với lưu lượng 1.300-3.000 m3/s, bằng với lưu lượng nước về hồ khiến lũ vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên. Phố cổ Hội An ven sông Hoài ngập hơn 2 m, nhỉnh hơn hôm qua khoảng 0,2-0,3 m.
Chợ Hội An nằm gần sông Hoài, nước đã ngập đến mép mái tôn. Các tuyến phố đi bộ được căng dây cảnh báo, không cho người dân đi vào khu vực ngập sâu nếu không đảm bảo an toàn.
Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam (tòa nhà màu trắng - xanh), phường Điện Bàn và khu vực dân cư xung quanh đã bị cô lập. Hôm qua, khi nước lũ tràn vào tầng 1, các bệnh nhân đã được sơ tán lên tầng 2 trú tạm.
Hôm nay, nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện tìm cách chuyển thức ăn, nước uống vào giúp bệnh nhân, người nhà và các bác sĩ, nhân viên y tế. Ngoài ra, Bệnh viện Vĩnh Đức, phường Điện Bàn Đông, cũng bị cô lập.
Trưa 29/10, TP Đà Nẵng đang ngập lụt diện rộng nhất tính từ đầu đợt mưa lũ này, giao thông chia cắt. Thống kê sơ bộ, ngập lụt đã khiến 10 xã bị cô lập do ngập và đường sạt lở, 29 xã, phường bị ngập nặng 1-2 m. Chính quyền đã sơ tán gần 5.000 hộ dân với gần 16.000 người.
Ngay đầu tuyến DH8 giao đường Trần Thủ Độ, nước ngập gần một mét, người dân phường Điện Bàn Đông phải dùng thuyền đi lại, trong đó nhiều người chọn cách lội bộ để ra khu vực bên ngoài lánh tạm hoặc mua lương thực, thực phẩm.
Người già, trẻ nhỏ được ưu tiên đưa ra khỏi vùng ngập sâu. Mọi người dân khi sơ tán phải mặc áo phao, đến nơi an toàn mới được cởi.
Nhiều người thân đứng chờ người nhà được đưa ra khỏi khu vực ngập lũ ở phường Điện Bàn Đông.
Một linh cữu được lực lượng cứu hộ hỗ trợ đưa ra khỏi vùng lũ để lên xe tang đi mai táng.
Cùng với Huế, Đà Nẵng là tâm điểm của đợt mưa lũ do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông ở độ cao 1.500-5.000 m. Lượng mưa từ tối 25/10 đến sáng nay ở Phước Thành 1.199 mm, Phước Chánh 1.193 mm.
Các chiến sĩ Quân khu 5 tranh thủ giờ trưa dùng cơm dã chiến ngay trên xe để kịp cứu trợ và sơ tán người dân trong buổi chiều.
Mưa lũ đã làm 6 người chết, 4 người mất tích, 19 người bị thương, theo thống kê của chính quyền Đà Nẵng.
Nguyễn Đông
