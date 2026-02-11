Samsung Galaxy S26 dự kiến ra mắt ngày 25/2

Samsung cho biết sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked đầu tiên của năm 2026 ngày 25/2, được dự đoán có sự xuất hiện của Galaxy S26.

Galaxy Unpacked diễn ra lúc 10h sáng ngày 25/2 theo giờ Thái Bình Dương (PT), tức 1h ngày 26/2 theo giờ Hà Nội. Sự kiện năm nay vẫn được tổ chức tại San Francisco.

Mashable đánh giá, Unpacked được tổ chức cuối tháng 2 khá bất thường, vì các năm trước, sự kiện thường diễn ra cuối tháng 1. Trang này dự đoán sự chậm trễ có thể đến từ yếu tố sản xuất và tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu.

Thư mời Galaxy Unpacked ngày 25/2 của Samsung.

Samsung dự kiến trình làng ba mẫu Galaxy S mới, gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. Hãng sẽ quay lại sử dụng chip xử lý Exynos 2600 song song với Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Trong đó, Galaxy S26 Ultra sẽ có thiết kế bo cong hơn so với kiểu dáng vuông vức của S25 Ultra. Máy vẫn dùng màn hình Dynamic AMOLED kích thước 6,9 inch với tính năng ngăn người lạ nhìn trộm nội dung từ góc nghiêng.

Với camera chính của Galaxy S26 Ultra, ba ống kính được bố trí nằm trong khung bảo vệ dạng viên thuốc giống Galaxy Z Fold7, trong khi hai camera còn lại nằm tách rời. Thay đổi này sẽ tạo thêm không gian nâng cấp hệ thống camera, cải thiện chất lượng ảnh chụp. Dung lượng pin có thể tăng lên 5.200 mAh, công suất sạc nhanh dự kiến đạt 60 W thay vì 45 W hiện tại, cho phép sạc từ 0% lên 80% trong 30 phút.

Hai phiên bản Galaxy S26 và S26+ cũng bo tròn hơn nhưng khác nhiều về tổng thể. Mẫu S26 tiêu chuẩn tăng nhẹ kích thước màn hình từ 6,2 lên 6,3 inch, trong khi S26+ giữ nguyên mức 6,7 inch. Tất cả có RAM khởi điểm 12 GB nhằm đáp ứng cho các tác vụ AI.

Loạt Galaxy S mới dự kiến bán ra giữa tháng 3. Theo PhoneArena, thách thức lớn của Samsung khi ra mắt dòng Galaxy S26 là giá bán khi chi phí linh kiện tăng cao, đặc biệt là các dòng chip tiến trình 2 nm và công nghệ AI, có thể khiến giá niêm yết của S26 series cao hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Bảo Lâm