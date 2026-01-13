Samsung Galaxy S26 có thể bán ra giữa tháng 3

Samsung được cho là sẽ công bố Galaxy S26 ngày 25/2 và bán ra ngày 11/3, trễ một tháng so với thế hệ hiện tại.

Thiết kế mới được cho là của Galaxy S26 Ultra (trái) và Galaxy S26. Ảnh: Steve H.McFly

Theo "chuyên gia rò rỉ" Evan Blass, người nổi tiếng với nhiều thông tin chính xác về sản phẩm chưa ra mắt của Apple và Samsung, sự kiện Galaxy Unpacked đầu tiên trong năm 2026 sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 25/2 tại San Francisco (rạng sáng 27/2 theo giờ Hà Nội).

Thông thường, Samsung chọn ngày thứ Sáu sau đó hai tuần để mở bán điện thoại mới. Tuy nhiên, nếu theo đúng lịch trình như các năm trước, ngày mở bán sẽ rơi vào 13/3. Để tránh ngày thứ Sáu ngày 13, hãng dự kiến đẩy lịch mở bán sớm hơn vào thứ Tư, ngày 11/3.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết Samsung sẽ thay thế bản Galaxy S26+ bằng mẫu siêu mỏng S26 Edge để đối đầu với iPhone Air. Tuy nhiên, theo chuyên gia Blass, trong sự kiện tháng 2 tới, Samsung vẫn ra mắt ba phiên bản truyền thống là Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. S26 Edge dời lịch đến cuối năm để hãng đánh giá lại nhu cầu của thị trường đối với dòng máy siêu mỏng hiện tại.

Samsung được cho sẽ quay lại sử dụng chip xử lý Exynos 2600 song song với Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hãng cũng điều chỉnh thiết kế S26 Ultra bo tròn hơn so với kiểu dáng vuông vức của S25 Ultra. Máy dùng màn hình Dynamic AMOLED kích thước 6,9 inch cùng tính năng Flex Magic Pixel hỗ trợ AI, ngăn người lạ nhìn trộm nội dung từ góc nghiêng.

Một thay đổi lớn khác là ba ống kính phía sau nằm trong khung bảo vệ dạng viên thuốc giống Galaxy Z Fold7, trong khi hai camera còn lại nằm tách rời. Thay đổi này tạo thêm không gian nâng cấp hệ thống camera, cải thiện chất lượng ảnh chụp. Dung lượng pin có thể tăng lên 5.200 mAh, công suất sạc nhanh dự kiến đạt 60 W thay vì 45 W hiện tại, cho phép sạc từ 0% lên 80% trong 30 phút.

Hai phiên bản Galaxy S26 và S26+ cũng bo tròn hơn. S26 tiêu chuẩn tăng nhẹ kích thước màn hình từ 6,2 lên 6,3 inch, trong khi S26+ giữ nguyên mức 6,7 inch. Tất cả có RAM khởi điểm 12 GB nhằm đáp ứng cho các tác vụ AI.

Thách thức lớn của Samsung khi ra mắt dòng Galaxy S26 là giá bán khi chi phí linh kiện tăng cao, đặc biệt là các dòng chip tiến trình 2 nm và công nghệ AI, có thể khiến giá niêm yết của S26 series cao hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Huy Đức (theo Phone Arena, Tech Radar)