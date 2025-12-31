Thiết kế Galaxy S26 lộ diện

Hình ảnh mô hình của bộ đôi Galaxy S26 và S26 Ultra cho thấy sự quay lại của đảo camera và nâng cấp ống kính.

"Chuyên gia tin đồn" Steve H.McFly, với biệt danh @OnLeaks, chia sẻ một số hình ảnh được cho là của mẫu smartphone dòng Galaxy S thế hệ mới nhất. Trong đó, khác với vẻ tối giản của thế hệ S25, bộ ba Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra có một khung viền bao quanh ống kính, tạo nên cấu trúc hình khối rõ rệt ở mặt sau.

Bản Ultra có góc cạnh bo tròn hơn, tương tự bản tiêu chuẩn thay vì giữ vẻ vuông vức như thế hệ hiện tại. Thay đổi này có thể mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, không bị cấn tay. Vị trí khe cắm bút S Pen cũng được chuyển sát mép ngoài khung máy. Sản phẩm mỏng và nhẹ hơn, nhưng tăng chiều cao và chiều rộng.

Thiết kế mới được cho là của Galaxy S26 Ultra (trái) và Galaxy S26. Ảnh: Steve H.McFly

Thông số camera có thể không thay đổi nhưng ống kính dự kiến được nâng cấp với khẩu độ lớn hơn. Việc nâng cấp thấu kính trong khi thân máy mỏng đi có thể là lý do khiến cụm camera lồi lên rõ rệt so với thế hệ tiền nhiệm.

Trong khi đó, phiên bản Galaxy S26+ không thay đổi nhiều, còn model tiêu chuẩn sẽ tăng kích thước màn hình từ 6,2 lên 6,3 inch. Máy cũng dày hơn một chút để tối ưu không gian cho pin hoặc hệ thống tản nhiệt mới.

Vị trí đặt bút S Pen trên Galaxy S26 Ultra lùi sang sát cạnh bên so với S25 Ultra. Ảnh: Steve H.McFly

Bên cạnh cải tiến về thiết kế, thế hệ S26 có thể được trang bị chip Exynos 2600 do Samsung sản xuất tại một số thị trường, nhằm giảm phụ thuộc vào Qualcomm đồng thời giúp kiểm soát chi phí sản xuất vốn đang tăng cao do cơn sốt AI. Tất cả có RAM khởi điểm 12 GB nhằm đáp ứng cho các tác vụ AI.

Một số nguồn tin cho biết Samsung sẽ lùi lịch công bố thế hệ S26 sang tháng 2/2026 thay vì tháng đầu năm như thường lệ.

Huy Đức (theo PhoneArena)