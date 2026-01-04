Những nâng cấp dự kiến trên Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra của Samsung được cho là sẽ có cải tiến đáng kể so với phiên bản hiện tại về thiết kế, màn hình, camera.

Theo tài khoản X TheGalox người từng đưa ra một số chính xác về các thiết bị số chưa ra mắt, Galaxy S26 Ultra sẽ có 10 nâng cấp lớn, gồm thiết kế mỏng hơn; màn hình mới với hiệu suất cao hơn, tích hợp lớp bảo mật chống nhìn trộm; ống kính camera có lớp phủ mới, camera chính và tele có khẩu độ lớn hơn, riêng chức năng quay phim tăng lấy nét tự động và độ sắc nét; camera selfie rộng hơn; chip xử lý nhanh và hiệu quả hơn; sạc có dây và không dây nhanh hơn; và bộ nhớ tốc độ cao hơn.

Bản dựng Galaxy S26 Ultra dựa trên tin đồn. Ảnh: OnLeaks/AndroidHeadlines

Tổng hợp dữ liệu rò rỉ trước đó, PhoneArena đánh giá loạt thông tin có thể đáng tin cậy. Trước đó, "chuyên gia tin đồn" Ice Universe cho biết Samsung sẽ sử dụng công nghệ OLED M14 mới nhất cho S26 Ultra, tiết kiệm năng lượng hơn từ 20% đến 30% so với OLED M13 hiện có trên S25 Ultra, đồng thời độ sáng cũng cao hơn.

Khả năng chống nhìn trộm trên màn hình S26 Ultra cũng đã được đề cập trước đó. Theo Android Headlines, khi phân tích phiên bản firmware One UI 8.5 sớm, một nhà phát triển nhận thấy Samsung đưa vào hệ thống tính năng Privacy Display, cho phép người dùng hạn chế góc nhìn màn hình, tức người bên cạnh không thể xem nội dung trên máy. Đây được coi là tính năng bảo vệ quyền riêng tư cần thiết, đồng thời giúp người dùng không cần miếng dán chống nhìn trộm.

Với camera, Android Authority cho biết máy sẽ có camera chính và tele đạt khẩu độ lần lượt f/1.4 và f/2.9, tăng mạnh so với f/1.7 và f/3.4 như trên S25 Ultra. Việc tăng khẩu độ cho phép máy ảnh thu nhiều ánh sáng hơn, giúp chụp ảnh thiếu sáng tốt với ít nhiễu hơn. Lớp phủ trên ống kính camera được cải thiện, giúp giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn hiện tượng lóa sáng.

Về phần mềm, tính năng Camera Assistant giúp làm "mềm" chi tiết ảnh thay vì sắc nét quá mức. Với quay video, Camera Assistant giúp chuyển nhanh cảnh bằng lấy nét tức thì, hoặc chuyển cảnh chậm bằng lấy nét chuyển tiếp để tạo cảm giác điện ảnh.

Về tốc độ sạc, TechRadar cho biết Galaxy S26 Ultra sẽ có sạc siêu nhanh 60 W Super-Fast Charging 3.0 thay vì 45 W trên "đàn anh" S25 Ultra, giúp nâng từ 0% đến 50% trong chưa đầy 15 phút. Máy sở hữu viên pin trong khoảng 5.100-5.400 mAh, cao hơn mức 5.000 mAh đã tồn tại trên 6 phiên bản Galaxy Ultra liên tiếp.

Samsung cũng sẽ trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm, do TSMC sản xuất trên tiến trình 3 nm, cho smartphone mới. Tuy nhiên, cũng có tin đồn máy sẽ sử dụng chip riêng tự sản xuất trên tiến trình 2 nm và bóng bán dẫn Gate-All-Around (GAA) thế hệ mới. Máy có thể dùng RAM LPDDR5X cho tốc độ tới 10,7 Gb/giây.

Ngoài ra, theo @OnLeaks, Galaxy S26 Ultra cũng có thiết kế mỏng hơn, cạnh bo tròn hơn, cụm camera có khung viền bao quanh ống kính, tạo cấu trúc hình khối rõ rệt ở mặt sau. Thay đổi này có thể mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, không bị cấn tay. Vị trí khe cắm bút S Pen cũng được chuyển sát mép ngoài khung máy. Sản phẩm mỏng và nhẹ hơn, nhưng tăng chiều cao và chiều rộng.

Một số nguồn tin cho biết Samsung sẽ lùi lịch công bố thế hệ Galaxy S26 sang tháng 2 tại San Francisco trong sự kiện Unpacked, thay vì tháng đầu năm như thường lệ.

Bảo Lâm tổng hợp