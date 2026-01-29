Samsung hé lộ tính năng chống nhìn trộm cho smartphone

Samsung cho biết sắp bổ sung lớp bảo mật mới trên smartphone, cho phép người dùng thao tác trên màn hình mà không sợ nhìn trộm.

"Điện thoại là không gian riêng tư, nhưng chúng ta lại sử dụng thiết bị ở những nơi kém riêng tư. Do đó Samsung sắp ra mắt lớp bảo mật mới giúp bảo vệ điện thoại khỏi sự nhìn trộm ở bất cứ đâu", Samsung nêu trên blog.

Người dùng có thể tùy chỉnh tính năng mới với ứng dụng cụ thể hoặc khi nhập mã PIN, hình vẽ hoặc mật khẩu, thậm chí "các khu vực riêng tư cụ thể" trên điện thoại. Bên trong, sẽ có nhiều cài đặt giúp điều chỉnh khả năng hiển thị nội dung trên màn hình thay vì một chức năng chung.

Samsung cho biết đã mất hơn 5 năm nghiên cứu công nghệ dựa trên thói quen sử dụng smartphone của người dùng. Công ty Hàn Quốc không cung cấp chi tiết về công nghệ ngoài "kết hợp giữa phần cứng và phần mềm được hiệu chỉnh một cách chuyên nghiệp".

Tính năng chống nhìn trộm trên điện thoại Samsung. Ảnh: Ice Universe/X

"Chuyên gia tin đồn" Ice Universe cũng đăng hai hình ảnh trên X, hé lộ về cách màn hình chống nhìn trộm hoạt động. Theo đó, thiết bị Samsung sẽ làm mờ cục bộ từng khu vực khi nhìn nghiêng, thay vì toàn bộ màn hình như tấm dán chống nhìn trộm thông thường.

Chống nhìn trộm được đánh giá là tính năng hữu ích trên thiết bị có màn hình, giúp đảm bảo sự riêng tư khi sử dụng nơi công cộng. Trên smartphone, tablet hay laptop, người dùng hiện chủ yếu sử dụng tấm dán chuyên biệt, đóng vai trò "tấm rèm" siêu nhỏ tích hợp trong lớp film, đặt theo chiều dọc. Khi quan sát trực diện, màn hình vẫn hiển thị rõ, nhưng nếu nhìn từ góc nghiêng, "tấm rèm" sẽ cản phần lớn ánh sáng khiến màn hình tối đi hoặc không thể đọc được. Dù vậy, việc giới hạn góc nhìn khiến độ sáng giảm, cũng như hiệu ứng gây mỏi mắt hoặc khó chịu khi nhìn lâu.

Samsung cho biết công nghệ mới "sẽ sớm có mặt trên thiết bị Galaxy", nhưng không đề cập mẫu cụ thể. TechCrunch dự đoán, tính năng có thể xuất hiện trên Galaxy S26 ra mắt tháng sau.

Samsung được cho là sẽ trình làng thế hệ Galaxy S26 tại sự kiện Unpacked ngày 25/2 tại San Francisco (sáng 27/2 theo giờ Hà Nội), gồm ba phiên bản Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. Hãng có thể quay lại sử dụng chip xử lý Exynos 2600 song song với Snapdragon 8 Elite Gen 5. Các máy đều có RAM khởi điểm 12 GB nhằm đáp ứng cho các tác vụ AI, dự kiến bán ra giữa tháng 3.

Bảo Lâm