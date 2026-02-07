Galaxy S26 Ultra hé lộ qua video thiết kế

Video rò rỉ về mẫu điện thoại cao cấp nhất thuộc dòng Galaxy S26 cho thấy những thay đổi đáng chú ý về ngoại hình và màu sắc tím cobalt mới.

Trong video do "chuyên gia tin đồn" Evan Blass chia sẻ, điểm khác biệt lớn nhất trên S26 Ultra so với bản tiền nhiệm S25 Ultra là ở các góc máy. Thay vì duy trì kiểu dáng vuông vức, sắc cạnh đặc trưng của dòng Note trước đây, Samsung đã chuyển sang thiết kế bo tròn hơn.

Thay đổi này được cho là sẽ giúp máy dễ cầm nắm hơn, giảm cảm giác cấn tay đối với một thiết bị có kích thước màn hình lớn. Tuy nhiên, nó cũng làm mất đi điểm đặc trưng của dòng Ultra.

Ngoài ra, cụm camera phía sau cũng thay đổi nhẹ, các ống kính chính được bố trí trong một đảo camera nên khung viền bao quanh được tinh chỉnh mang đến cảm giác mỏng và gọn hơn.

Galaxy S26 Ultra lộ video thiết kế Video Galaxy S26 Ultra. Nguồn: Evan Blass

Galaxy S26 Ultra xuất hiện với màu tím cobalt - vốn chưa từng xuất hiện trên bảng màu của S25 Ultra. Màu này được đánh giá trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được sự tinh tế cần thiết của một mẫu điện thoại cao cấp.

Dù không xuất hiện trong video, bút S Pen sẽ là phụ kiện không thể thiếu và được tích hợp bên trong thân máy như thế hệ trước. Về thông số kỹ thuật, Galaxy S26 Ultra dự kiến trang bị những nâng cấp lớn như chip Snapdragon thế hệ mới nhất, tính năng Privacy Display với công nghệ màn hình thông minh bảo mật nội dung, ngăn người lạ nhìn trộm từ góc nghiêng. Thân máy được tinh giản mỏng hơn, nhưng điểm đáng tiếc là dung lượng pin được cho là không tăng mạnh.

Samsung sẽ tổ chức sự kiện Unpacked vào ngày 25/2 tại San Francisco để ra mắt thế hệ Galaxy S26 và mở bán sau đó hai tuần. Hiện mức giá của dòng Galaxy S26 vẫn gây tranh cãi, với một số ý kiến cho rằng Samsung sẽ giảm giá để kích cầu, trong khi nhiều chuyên gia khác lại lo ngại chi phí linh kiện tăng cao sẽ khiến giá máy cao hơn năm ngoái.

Huy Đức (theo PhoneArena)