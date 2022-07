Sai lầm 'tiền mất đi khi đóng thuế nhà đất thứ hai'

Nhiều người bảo tính dồn tiền thuế cho người mua đất trả nhưng họ không tự hỏi những tiện ích xung quanh mảnh đất có được là do đâu?

Tôi sống và có vài căn nhà cho thuê ở Mỹ. Thuế nhà đất ở tiểu bang tôi ở được tính theo phần trăm giá trị thị trường.

Mỗi năm chủ nhà đóng thuế 1% giá trị nhà đất cho thành phố. Giá trị nhà đất được định giá theo thị trường hiện tại. Tuy nhiên chủ nhà có thể nộp đơn để được miễn trừ một số loại thuế, phí trên căn nhà của mình (Homestead Exemption (HE). HE giảm 75 nghìn USD so với giá trị thị trường cho chủ nhà với điều kiện chủ nhà ở căn nhà đó.

Chẳng hạn như giá trị thị trường căn nhà 250 nghìn USD, nếu có HE, chủ nhà chỉ đóng thuế 1% của 175 nghìn USD, tức là 1.750 USD mỗi năm.

Mỗi người chỉ có duy nhất một HE. Căn nhà thứ hai trở đi, thì phải đóng thuế 1% một năm.



Thuế nhà đất khác nhau giữa các tiểu bang, ví dụ như thuế nhà đất ở Texas là 3%. Đất nông nghiệp không phải đóng thuế với điều kiện phải trồng trọt chăn nuôi.

Nhìn nhận vấn đề đánh thuế bất động sản thứ hai, tôi nghĩ đa số mọi người đánh giá thuế là tiền mất đi, và cố gắng tìm cách lấy lại chẳng hạn như tính dồn tiền thuế vào tiền bán nhà đất.



Tôi nghĩ nếu một ngày các bạn ngồi ghế trong nhà và thử hỏi những câu như:

- Tiền đâu để sửa chữa đường?

- Tiền đâu để có đèn đường ban đêm?

- Tiền đâu có trường học cho con em?

- Tiền đâu để trả lương cho giáo viên dạy con em mình?



Còn nhiều câu hỏi nữa, nhưng tôi ngưng đây.

Những điều tôi hỏi, mọi người đang dùng đang hưởng. Vậy nên cùng nhau trả tiền cho những dịch vụ, tiện ích đang dùng qua việc đóng thuế.

Thuế bất động sản cũng nên được hiểu đó là phần chi trả cho các lợi ích công cộng mà chính chủ bất động sản đang dùng. Không nên phải kiếm cách lấy lại như cộng dồn rồi bắt người mua sau phải chịu.

