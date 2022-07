'Người mua sau cùng sẽ trả dồn thuế bất động sản thứ hai'

Chủ đất sẽ tính tiền đóng thuế vào tiền bán đất, người mua sau cùng sẽ "lãnh đủ".

Xung quanh tranh luận về vấn đề đánh thuế bất động sản thứ hai, nổi bật là ý kiến của hai độc giả cùng cho rằng "người mua sau cùng sẽ phải trả dồn các chi phí được những người đã bán trước đó tính vào":

"Người có tiền mua đất, có thể họ không biết cách làm ăn kinh doanh khác sinh lời hơn, nên họ bỏ tiền vào đất để kiếm lợi hay bảo toàn tài sản. Người bán đất sẽ có tiền để đầu tư kinh doanh sinh lợi theo khả năng của họ, chứ đâu phải người ta bỏ tiền vô đất thì đồng tiền sẽ đóng băng?



Nếu Nhà nước thu thuế, mà người ta tính toán vẫn có lợi, vẫn bảo toàn được tài sản thì người ta vẫn cứ mua thôi, và người phải trả khoản thuế đó vẫn cứ là người mua cuối cùng.

Nên thay vì hy vọng có nhà đất giá rẻ cho những người chưa có điều kiện, rất có thể những người này khả năng sở hữu nhà đất càng trở nên xa vời hơn. Còn nếu người mua tính toán khả năng mua nhà đất không có lợi, biết đâu họ lại giữ tiền trong nhà, lúc đó đồng tiền có khả năng không được đưa vào lưu thông, coi chừng lợi bất cập hại.



Việc giá nhà đất quá cao, nhưng người ta vẫn có khả năng sở hữu, giao dịch vẫn diễn ra, còn bản thân mình không sở hữu được, có thể mình còn thua kém hơn người khác. Nên thay vì hy vọng sở hữu nhà đất giá rẻ, thì nên chăng cần cố gắng nỗ lực gấp bội, hoặc lựa chọn nhà đất phù hợp với khả năng tài chính của mình.



Có lẽ tạm thời nghĩ cách tăng thu nhập, tiết kiệm, tăng tích lũy là giải pháp khả thi nhất để hoàn thành giấc mơ sở hữu nhà đất của mình".

Nguyen Hoang Lam

"Tôi không phản đối việc thu thuế bất động sản thứ hai nhưng liệu người có BĐS có thiệt hại nhiều hay không còn chưa biết, vì người sau cùng cũng gánh, giống thuế VAT thôi.

Người mua BĐS có nhiều lý do, nhưng lý do chính vẫn là để giữ số tiền mình có, tránh xài dần, dù có bán huề vốn thì cũng không quá lo do tiền trượt giá thì đất cũng trượt giá vậy. Đó là cả một quá trình tích lũy, ăn chơi tiết kiệm mới có chứ đâu có phải trên trời rớt xuống?

Tôi cũng có BĐS đây, cũng sẵn sàng đóng thuế, nhưng ai thiệt hại thì chưa biết vì tương lai còn dài mà.

Với tôi, BĐS không phải là để khoe mẽ hay chứng tỏ mình giàu, mà là chứng tỏ mọi cố gắng của mình cho gia đình là tạm thành công, và nó cũng là một số tiền nhỏ để lại cho gia đình khi mình buộc phải đi xa. Cuộc đời chẳng ai nói ngày mai ra sao, cứ cố gắng có thể thôi.

Hãy đừng nghĩ đến thuế ra sao, mà hãy nghĩ mình đã có bao nhiêu BĐS hay tài sản trong suốt quãng đời cố gắng. Các bạn cứ muốn thuế cho người có BĐS mà chẳng hề nghĩ BĐS cũng là mồ hôi, nước mắt của cả một quá trình cố gắng, đóng thuế cao để ai đó khó hơn có đất, cái đó tốt, nhưng họ có tiền mua được hay không. Tại sao không kêu gọi đầu tư xây dựng căn hộ giá rẻ cho người khó khăn, mà có rẻ thì người khó có mua được không còn là một câu chuyện dài".

Tieu Nho 1967

