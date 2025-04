Runner trung niên cần làm gì để bắt đầu chạy marathon?

Tích lũy sức bền đủ lâu, nền tảng thể lực, kỷ luật khi tập luyện theo giáo án, chú trọng dinh dưỡng... là các bước cần thiết để những runner tuổi ngoài 50 lần đầu chinh phục cự ly marathon, theo chia sẻ của độc giả Cẩm Anh.

Độc giả Cẩm Anh trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2025 tại Quảng Trị ngày 30/3. Ảnh: Tiền Phong Marathon / Bibpix

Bắt đầu chạy bộ ở Pleiku từ 2019, đến nay tôi cũng hoàn thành khoảng 30 cái half marathon (21,0978km) ở nhiều race từ Bắc chí Nam. Dù vậy, tôi chưa từng có ý định thử sức với marathon (42,195km) - cự ly chạy mà chỉ khoảng 1% dân số thế giới có thể chinh phục.

Khoảng gần hai năm trở lại đây, tôi ít nhiều vướng bận công việc rồi bị "blue". Không nặng đến mức bỏ hẳn chạy, nhưng từ đầu 2024, tôi cũng thường chỉ chạy ngắn, nhiều lắm từ 5-10km, để duy trì, không làm mất thói quen chạy bộ.

Nhưng cách đây 5 tháng - khi Tiền Phong Marathon 2025 mở bán bib, em gái út - một marathoner kỳ cựu - tỉ tê, thuyết phục tôi chạy 42km ở giải đấu được xem là truyền thống của gia đình, nơi ba chị em tôi và cả chồng tôi từng nhiều lần cùng nhau đi chạy.

Do bản thân cũng thấy cần một cú hích để lấy lại động lực tập luyện - đi race, nên tôi đã tặc lưỡi đồng ý. Dù vậy, chị em tôi vẫn chọn giải pháp an toàn - mua cả bib 42 và 21, phòng trường hợp chưa đủ tự tin, tôi sẽ chỉ thi cự ly quen thuộc. Và để tiếp sức cho tôi, em gái từ TP HCM đã đồng hành ...online bằng cách ra giáo án để tôi bắt đầu tập, từ khoảng hơn 4 tháng trước raceday. Nói giáo án nghe to tát, nhưng "Coach nhà trồng được" chỉ yêu cầu tôi tích lũy mileage tuần 50-70km, trong đó có ít nhất 5 bài long run từ 25-35km trong 5 tuần liên tục.

Thời gian chuẩn bị như thế, theo tôi tìm hiểu, là không quá dài, mà cũng chẳng ngắn, vì tôi cũng tự thấy mình có vốn tích lũy trong chạy bộ. Và bản thân tôi mọi khi, ngay cả khi không chạy, cũng luôn duy trì tập gym. Từng tuần một qua đi, tôi kiên trì thực hiện đúng giáo án của em gái, trước khi mang một tâm hồn đẹp và sự tự tin, cùng chồng tôi và hai em gái lên đường ra Quảng Trị, quyết định "chơi" lớn với bib 42km.

Vào race, tôi trung thành với pace mục tiêu, duy trì ở mức 6:00 đến 6:05, và rồi thấy nửa đầu quãng đường trôi đi một cách nhẹ nhàng đến bất ngờ. Cộng thêm tiết trời mát lạnh, cộng mưa nhẹ ở Quảng Trị, tôi tự tin đẩy pace lên 5:45 sau khi vượt qua quãng đường bị xem là nhiều rủi ro nhất - quãng đụng tường, từ km 32-đến 36. Mệt mỏi có xuất hiện, dù chỉ một chút ở đoạn cuối, nhưng tôi vẫn về đích nhẹ nhàng với tổng thời gian 4 giờ 12 phút 28 giây - một kết quả có phần ngoài mong đợi.

Độc giả Cẩm Anh trong khoảnh khắc sắp về đích Tiền Phong Marathon 2025 tại Quảng Trị ngày 30/30. Ảnh: Tiền Phong Marathon / Bibpix

Nhìn lại năm tháng, từ lúc bắt đầu lên kế hoạch cho đến khi bước ra vạch xuất phát, tôi tự rút ra một số kinh nghiệm. Ngoài việc có tích lũy đủ lâu với chạy bộ và nền tảng thể lực, tôi luôn tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Nói không với bia rượu trong thời gian chuẩn bị

- Không hoang mang trước giáo án mà người khác giới thiệu, khi đã theo một giáo án mình tin tưởng từ trước.

- Tập chạy với một đôi giày nặng, loại không có đế carbon, rồi làm quen với giày carbon khoảng 5 buổi trước raceday.

- Cố gắng ngủ đủ giấc từ 7-8 tiếng trước các bài chạy dài và raceday: bản thân tôi luôn đi ngủ lúc 20h và dậy lúc 3h30 sáng hôm sau.

- Chú trọng dinh dưỡng trước race: hai tuần trước raceday, tôi tăng 150% lượng nạp carb so với bình thường, với đầy đủ các nhóm chất protein từ thịt trứng tôm cá sữa, chất béo từ dầu hạt cải, mỡ cá, bơ, chất xơ từ rau xanh các loại

Tôi mong những trải nghiệm, đúc kết của bản thân có thể giúp ích cho các bạn đồng lứa tuổi đang muốn nhưng còn e ngại mạnh dạn hơn chinh phục cự ly marathon.

Độc giả Cẩm Anh