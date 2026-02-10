Ronaldo ngừng đình công ở Al Nassr

Arab SaudiThủ quân Cristiano Ronaldo dự kiến tái xuất trong trận gặp Al Fateh tối 14/2 tại Saudi Pro League, sau hai trận vắng mặt vì bất mãn hậu trường.

Theo báo Bồ Đào Nha A Bola, ban lãnh đạo Al Nassr đã thanh toán đầy đủ tiền lương còn nợ đối với nhân viên và cộng tác viên CLB. Đây là điều kiện quan trọng để tiền đạo Bồ Đào Nha đồng ý trở lại sinh hoạt chuyên môn bình thường.

Ronaldo đã tập luyện cùng toàn đội trong những ngày gần đây, nhưng sẽ không góp mặt ở trận đấu giữa tuần tại AFC Champions League 2, khi Al Nassr làm khách trên sân của CLB Arkadag ở Turkmenistan. Kế hoạch của đội bóng là để cầu thủ 41 tuổi tái xuất ở vòng 22 Saudi Pro League, trong chuyến làm khách ở Al Fateh.

Ronaldo trong trận Al Nassr gặp Al Wehda trên sân King Abdul Aziz, thành phố Mecca, Arab Saudi tối 25/2/2025. Ảnh: Reuters

Ronaldo đình công hai trận vì không hài lòng với cách vận hành của hệ thống bóng đá Arab Saudi, đặc biệt là vai trò của Quỹ đầu tư công (PIF). Thủ quân Al Nassr cho rằng các CLB lớn của PIF không được đối xử công bằng về nguồn lực và chính sách hỗ trợ.

Ngoài các vấn đề chuyên môn, yếu tố xã hội cũng là nguyên nhân. Một số nhân viên của Al Nassr bị chậm lương trong thời gian đội bóng gặp biến động. Ronaldo đã nêu vấn đề này trong các cuộc trao đổi với ban lãnh đạo, coi đây là phần không thể tách rời của quá trình đàm phán. Sau khi các khoản thanh toán được hoàn tất, bầu không khí căng thẳng tại CLB dần lắng xuống.

Hai giám đốc người Bồ Đào Nha của Al Nassr là Jose Semedo và Simao Coutinho cũng được trao lại quyền điều hành, sau khi từng bị hạn chế vai trò từ cuối tháng 12/2025. Semedo và Coutinho từng được bổ nhiệm giám đốc nhờ có quan hệ thân thiết với Ronaldo.

Ít ngày trước, tương lai của Ronaldo tại Arab Saudi từng bị đặt dấu hỏi. Theo Sky Sports, hợp đồng hiện tại của anh với Al Nassr có điều khoản giải phóng trị giá khoảng 60 triệu USD. Nguồn tin này cho biết Ronaldo đã gửi thông điệp tới PIF và ban tổ chức Saudi Pro League, mong muốn nhận được lời giải thích rõ ràng hơn về mặt thể thao, nếu không sẽ cân nhắc rời giải đấu trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Một nguyên nhân khác gây thất vọng cho Ronaldo là chính sách chuyển nhượng. Anh không hiểu vì sao Al Hilal có thể huy động nguồn lực lớn để chiêu mộ Karim Benzema, trong khi Al Nassr gặp nhiều hạn chế. Vì thế, siêu sao 41 tuổi cảm thấy có sự cạnh tranh không cân bằng giữa các CLB được nhà nước Arab Saudi hậu thuẫn.

Dù vậy, sức hút của Ronaldo tại Arab Saudi vẫn không thể phủ nhận. Ở trận Al Nassr gặp Al Ittihad tối 6/2, các khán đài xuất hiện nhiều biểu ngữ mang số 7, kèm theo những tràng hô vang tên anh.

Trong thời gian Ronaldo đình công, một số ý kiến trong nội bộ Saudi Pro League từng đề xuất áp dụng các biện pháp kỷ luật và tài chính, do cầu thủ này không gặp vấn đề chấn thương hay sức khỏe. Theo báo Arab Kooora, ban tổ chức đã cân nhắc khả năng xử phạt đội trưởng Al Nassr nếu tình trạng vắng mặt tiếp diễn. Tuy nhiên, khi Ronaldo trở lại tập luyện, các phương án này không còn được nhắc đến.

Liên quan tới những đồn đoán về khả năng Ronaldo trở lại Ngoại hạng Anh, nguồn tin thân cận với Man Utd khẳng định họ không có kế hoạch đưa Ronaldo về Old Trafford lần thứ ba.

Hoàng An (theo A Bola, Kooora)