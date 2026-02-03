Benzema gia nhập đội kình địch của Ronaldo

Tiền đạo Karim Benzema rời Al Ittihad để đầu quân cho Al Hilal - đối thủ của Ronaldo và Al Nassr trên đường đua vô địch Saudi Pro League.

"Karim Benzema chính thức trở thành người của Al Hilal", đội đang dẫn đầu Saudi Pro League thông báo sáng 3/2.

Thương vụ từng bị đình trệ do những vướng mắc từ Bộ Thể thao và Quỹ Đầu tư Công (PIF) Arab Saudi. Nhưng mọi rào cản đã được tháo gỡ ngay trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng giữa mùa, để Benzema thỏa nguyện vọng chuyển sang một đội bóng khác trong cùng giải đấu.

Tiền đạo 38 tuổi người Pháp vẫn còn 6 tháng hợp đồng với Al Ittihad, nhưng anh từ chối gia hạn vì CLB chủ quản chỉ đề nghị anh thi đấu mà không nhận lương cơ bản. Bất bình với lời đề nghị "thiếu tôn trọng" này, Benzema tuyên bố đình công, không tham gia các trận gần nhất của Al Ittihad, gặp Al Fateh và Al Najma.

Benzema vẫy tay chào khán giả sau một trận đấu cùng Al Ittihad ở Saudi Pro League. Ảnh: Reuters

PIF vốn nắm quyền kiểm soát 4 CLB hàng đầu Saudi Pro League, gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli. Quỹ này được cho đã điều phối cuộc chuyển nhượng đưa Benzema sang Al Hilal - động thái được cho làm Ronaldo nổi giận.

Siêu sao người Bồ Đào Nha thậm chí từ chối ra sân cho Al Nassr trước Al Riyadh đêm qua để phản đối, khi cho rằng PIF đang đầu tư không thỏa đáng cho Al Nassr và ưu ái quá mức cho các đối thủ, nhất là Al Hilal. Chính vì áp lực từ cuộc "nổi loạn" của Ronaldo, Bộ Thể thao Arab Saudi đã tạm dừng thương vụ Benzema trong những ngày qua.

Nhưng một nguồn tin khác từ quốc gia Vùng Vịnh chỉ ra khác biệt quan trọng trong cơ chế tài chính giữa Al Hilal với các CLB lớn còn lại tại Saudi Pro League. Từ hè 2026, Al Hilal sẽ thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của Hoàng tử Al Waleed.

Khác với Al Nasser, Al Ittihad và Al Ahli - ba đội vẫn nằm dưới sự quản lý và nhận phân bổ ngân sách của PIF, Hoàng tử Al Waleed có quyền sử dụng tài sản cá nhân để thực hiện các thương vụ bom tấn. Đây được xem là lý do khiến Al Hilal - đội giàu thành tích nhất Saudi Pro League - chi tiêu mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 này.

Trước khi chuyển sang Al Hilal, Benzema đã nhận được nhiều lời mời từ châu Âu. Nhưng chủ nhân Quả Bóng Vàng 2023 chọn ở lại Arab Saudi, một phần vì hợp đồng bản quyền hình ảnh của anh tại đây kéo dài đến 2030.

Thương vụ Benzema hoàn tất cũng kích hoạt hiệu ứng domino vốn "ùn tắc" những ngày qua. Al Ittihad đã có thể chiêu mộ tiền đạo Youssef En-Nesyri từ Fenerbahce. Ở chiều ngược lại, cựu tiền vệ Chelsea N'Golo Kante cũng sẽ rời những nhà ĐKVĐ Saudi Pro League để gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ này.

Trong gần ba năm gắn bó với Al Ittihad từ 2023, Benzema được xem là biểu tượng của đội bóng thành Jeddah với 54 bàn thắng sau 83 lần ra sân, góp công lớn mang về danh hiệu VĐQG cùng Cup Nhà Vua mùa trước.

Karim Benzema mừng bàn thắng trước sự thất vọng của Cristiano Ronaldo trong trận Al Ittihad - Al Nassr trên sân Al-Awwal Park, Riyadh ngày 7/5/2025. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, quan hệ giữa đôi bên dần rạn nứt. Hồi tháng 1/2024, anh từng vắng mặt không phép sau kỳ nghỉ đông, làm dấy lên tin đồn trở lại đội bóng cũ Lyon. Dù sau đó Benzema vẫn ở lại, những mâu thuẫn nội bộ không thể hàn gắn. Tiền đạo Pháp từng công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB vào tháng 4/2024 khi cho rằng anh "cần những đồng đội giỏi hơn".

Bên cạnh vai trò cầu thủ, Benzema hiện vẫn đảm nhiệm vị trí đại sứ cho chiến dịch đăng cai World Cup 2034 của Arab Saudi. Tại đội bóng mới Al Hilal, anh sẽ sát cánh cùng dàn sao thiện chiến như Ruben Neves, Darwin Nunez hay thủ thành Yassine Bounou, và hàng loạt tân binh vừa được mua về với tổng phí 107 triệu USD trong tháng 1/2026.

Còn với Ronaldo, anh vẫn đang mòn mỏi chờ đợi danh hiệu Saudi Pro League đầu tiên. Giờ đây, áp lực càng đè nặng khi đối trọng lớn nhất là Al Hilal lại được tiếp thêm sức mạnh từ Benzema, người đồng đội cũ từng cùng anh gặt hái vô số vinh quang tại Real Madrid.

Hà Phương tổng hợp