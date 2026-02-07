Al Nassr thắng trận thứ hai liên tiếp vắng Ronaldo

Arab SaudiAl Nassr rút ngắn khoảng cách với đầu bảng Al Hilal bằng trận thắng Al Ittihad 2-0, ở vòng 21 Saudi Pro League tối 6/2.

Giống trận thắng Al Riyadh 1-0 bốn ngày trước, Cristiano Ronaldo tiếp tục vắng mặt để phản đối vụ Al Hilal ký hợp đồng với Karim Benzema từ Al Ittihad. Theo tiền đạo Bồ Đào Nha, Al Nassr không được đầu tư cân xứng với đối thủ. Quỹ đầu tư công Arab Saudi (PIF) hiện nắm 75% cổ phần ở cả bốn đội hàng đầu Saudi Pro League, gồm Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli và Al Ittihad. 25% còn lại thuộc về các cá nhân trong Hoàng gia.

Việc vắng Ronaldo không ảnh hưởng quá nhiều đến thế trận của Al Nassr. Với kinh nghiệm của Sadio Mane, Joao Felix, Kingsley Coman và Marcelo Brozovic, đội bóng áo vàng vẫn chiếm ưu thế. Trước Al Ittihad, họ kiểm soát bóng 53%, dứt điểm 18 lần và trúng đích 7 lần, trong khi đối thủ chỉ dứt điểm 5 lần và trúng đích một lần.

Sadio Mane mở tỷ số trận Al Nassr 2-0 Al Ittihad ở vòng 21 Saudi Pro League tối 6/2. Ảnh: Al Nassr

Nếu tận dụng tốt các cơ hội, Al Nassr có thể đã mở tỷ số sớm. Mane bỏ lỡ hai lần khi sút chệch khung thành trong thế trống trải. Felix cũng bỏ lỡ một lần khi đệm hụt bóng sau quả tạt của Brozovic.

Đến phút 82, vận may mới mỉm cười với đội chủ nhà. Sau tình huống Ayman Yahya vô lê trúng tay một cầu thủ Al Ittihad trong vòng cấm, Mane sút phạt đền mở tỷ số.

Sau bàn thua, Al Ittihad dâng cao hòng gỡ hòa. Nhưng sau đó, họ phải trả giá đắt cho sự mạo hiểm. Phút 90+6, sau pha đi bóng từ sân nhà, Angelo Gabriel sút "xâu kim" thủ môn đội khách, ấn định chiến thắng 2-0. Tiền vệ người Brazil mừng bàn bằng động tác "Siu" quen thuộc của Ronaldo.

Angelo Gabriel ấn định chiến thắng trận Al Nassr 2-0 Al Ittihad ở vòng 21 Saudi Pro League tối 6/2. Ảnh: Al Nassr

Al Nassr trở lại vị trí thứ hai Saudi Pro League sau trận thắng Al Ittihad. Họ giành 49 điểm sau 21 vòng, kém Al Hilal một điểm và hơn Al Ahli hai điểm. Trong khi đó, Al Ittihad tiếp tục xếp thứ bảy với 34 điểm.

Do vắng mặt trận thứ hai liên tiếp, Ronaldo chỉ xếp thứ hai cuộc đua Vua phá lưới với 17 bàn. Julian Quinones của Al Qadsiah cùng xếp thứ hai, trong khi Ivan Toney của Al Ahli dẫn đầu với 19 bàn.

Thanh Quý