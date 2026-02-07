Báo Anh: 'Ronaldo dọa rời Arab Saudi'

Cristiano Ronaldo cảnh báo có thể rời Arab Saudi sau bất đồng về phân bổ ngân sách và chính sách chuyển nhượng của Al Nassr và các đối thủ.

Theo talkSPORT, Ronaldo đã gửi thông điệp trực tiếp tới Quỹ đầu tư công Arab Saudi (PIF) và lãnh đạo Saudi Pro League (SPL), rằng anh sẵn sàng rời khỏi đất nước này nếu những khúc mắc hiện tại không được giải quyết. Siêu sao 41 tuổi không hài lòng với cách phân bổ nguồn lực tài chính và việc SPL phê duyệt các thương vụ lớn giữa các CLB thuộc hệ thống PIF.

Ronaldo gia hạn hợp đồng với Al Nassr tháng 6/2025, kéo dài đến hè 2027. Tuy nhiên, niềm tin của anh vào khả năng cạnh tranh của đội bóng bị lung lay trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa này. Cụ thể, việc Karim Benzema rời Al Ittihad để gia nhập Al Hilal đã châm ngòi tranh cãi.

Ronaldo không có mâu thuẫn cá nhân với người đồng đội cũ ở Real Madrid. Tuy vậy, anh không hiểu vì sao Al Hilal lại được phê duyệt ngân sách đủ lớn để đáp ứng yêu cầu của Benzema, trong khi Al Nassr gần như không thể tăng cường lực lượng đáng kể.

PIF khẳng định các CLB hoạt động độc lập trong tuyển dụng. Al Hilal thì giải thích rằng thương vụ Benzema do cổ đông thiểu số, cũng là Hoàng tử Al Waleed bin Talal Al Saud tài trợ. Trước đó, Al Ittihad đã làm Benzema thất vọng khi đưa ra đề nghị gia hạn mà không có lương cứng, để rồi Al Hilal nhanh chóng đạt thỏa thuận hợp đồng một năm. Benzema sau đó lập hat-trick ngay trận ra mắt gặp Al-Akhdoud.

Căng thẳng leo thang khi Ronaldo vắng mặt trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr trước Al Riyadh tối 2/2. Dù đã trở lại tập luyện, anh nhiều khả năng tiếp tục không chơi trận tiếp Al Ittihad trên sân nhà. Vì thế, các quan chức cấp cao của Arab Saudi đã nắm được mức độ bất mãn của tiền đạo người Bồ Đào Nha với chiến lược tuyển dụng của cả PIF lẫn SPL.

Ronaldo đóng vai trò quan trọng trong việc bổ nhiệm CEO Jose Semedo và giám đốc thể thao Simao Coutinho tại Al Nassr. Chính vì vậy, anh cảm thấy bị bỏ rơi khi đội bóng không nhận được sự hỗ trợ tài chính tương xứng để hoạt động linh hoạt trên thị trường. Trong tháng 1/2026, Al Nassr chỉ bổ sung tiền đạo nội, Abdullah Al-Hamdan từ Al Hilal và tiền vệ Iraq Haydeer Abdulkareem từ Al Zawraa, những bản hợp đồng không đáp ứng kỳ vọng cạnh tranh danh hiệu.

Bối cảnh sâu xa của mâu thuẫn nằm ở cơ chế vận hành thị trường chuyển nhượng tại Arab Saudi. Các CLB chia sẻ ngân sách hơn 2,3 tỷ USD mỗi mùa, phân bổ cho phí chuyển nhượng, lương và hoa hồng. Số tiền không được chia đều mà dựa trên nhu cầu và cơ hội thị trường, dẫn tới tranh cãi giữa bốn CLB lớn do PIF kiểm soát là Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli.

Dù các CLB có thể dùng thêm tiền riêng, sự chênh lệch trong phê duyệt ngân sách vẫn gây tranh cãi. PIF cũng cho biết vai trò của họ chỉ mang tính trung hạn, hướng tới tư nhân hóa toàn diện cả bốn đội trước năm 2030.

SPL đã phản ứng cứng rắn trước hành động của Ronaldo. Người phát ngôn giải đấu khẳng định mọi CLB đều hoạt động theo cùng một khung tài chính, tự chịu trách nhiệm về tuyển dụng và chiến lược. Thông cáo có đoạn "không cá nhân nào có quyền quyết định vượt ra ngoài phạm vi CLB của họ, dù tầm ảnh hưởng lớn đến đâu". Giải đấu cho rằng Top 4 chỉ cách nhau vài điểm, phản ánh hệ thống đang vận hành đúng hướng.

Ronaldo gia nhập Al Nassr đầu năm 2023, sau khi rời Man Utd. Anh đã ghi 111 bàn sau 127 trận trên mọi đấu trường cho Al Nassr. Hợp đồng của siêu sao 41 tuổi có điều khoản giải phóng gần 60 triệu USD, và các CLB Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi tình hình trước mùa hè 2026.

Ronaldo được cho là nhận hơn 200 triệu USD mỗi năm ở Arab Saudi, là hình ảnh nổi bật để quảng bá đất nước này. Anh cũng nhiều lần coi SPL ngang ngửa Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Siêu sao Bồ Đào Nha từng muốn rời Al Nassr hè 2025, trước khi được các nhân vật cấp cao Arab Saudi giữ lại. Tháng 11/2025, anh cùng Thái tử kiêm Thủ tướng Arab Saudi Mohammed bin Salman tới Nhà trắng dự tiệc tối cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

