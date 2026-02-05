Ronaldo tiếp tục đình công ở Al Nassr

Arab SaudiCristiano Ronaldo sẽ không thi đấu trận thứ hai liên tiếp do chưa nhận được cam kết rõ ràng từ Quỹ đầu tư công Saudi (PIF) về việc thay đổi bộ máy quản lý và định hướng đầu tư của Al Nassr.

Theo kênh EPSN, Ronaldo sẽ tiếp tục giữ lập trường và không ra sân trận tiếp theo của Al Nassr gặp Al Ittihad ở vòng 20 Saudi Pro League ngày 6/2. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã vắng mặt trong trận thắng Al Riyadh 1-0 hồi đầu tuần.

Cristiano Ronaldo chế giễu đối thủ trong một trận đấu của Al Nassr. Ảnh: AFP

Ronaldo phản đối việc PIF không đầu tư tương xứng cho Al Nassr, trong khi tạo lợi thế cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Al Hilal. Ngôi sao 40 tuổi cũng bày tỏ sự không hài lòng khi PIF không đưa ra bảo đảm cụ thể về việc trao lại quyền chủ động cho ban lãnh đạo Al Nassr. Nếu không có thay đổi trong những tuần tới, anh có thể đề nghị rời CLB vào kỳ chuyển nhượng hè 2026, dù mới gia hạn vài tháng.

Ronaldo được cho là đặc biệt tức giận trước thương vụ Karim Benzema chuyển từ Al Ittihad sang Al Hilal. Anh cho rằng động thái này tạo ra sự mất cân bằng trong cuộc đua vô địch và thể hiện ý đồ của PIF trong việc "dọn đường" cho Al Hilal đăng quang. Thậm chí, theo ESPN, Ronaldo đã tìm cách ngăn cản thương vụ này.

Dù trở lại tập luyện cùng đội và đăng hình ảnh mặc trang phục tập của Al Nassr trên mạng xã hội, Ronaldo lại không xuất hiện trong các hình ảnh tập luyện do CLB đăng tải trên nền tảng X vào ngày 4/2. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ căng thẳng giữa anh và đội bóng.

Hậu trường Al Nassr cũng biến động mạnh trong thời gian qua. Giám đốc thể thao Simao Coutinho và Giám đốc điều hành Jose Semedo – đều là người Bồ Đào Nha và có quan hệ thân cận với Ronaldo - đã bị PIF đình chỉ công tác. Động thái này khiến kế hoạch tăng cường lực lượng cho HLV Jorge Jesus gặp nhiều trở ngại, đồng thời ngân sách chi tiêu của CLB bị cắt giảm đáng kể.

Trong khi đó, Al Hilal lại nhận được nguồn tài chính lớn từ Hoàng tử Alwaleed bin Talal Al Saud, một tỷ phú và là nhà bảo trợ của CLB. ESPN cho biết, toàn bộ các bản hợp đồng của Al Hilal trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, bao gồm Benzema, đều được tài trợ từ phía hoàng tử, người nắm 25% cổ phần đội bóng, phần còn lại thuộc về PIF.

Cristiano Ronaldo đăng ảnh tập luyện trên mạng xã hội ngày 4/2.

Gia nhập Al Nassr từ năm 2022, Ronaldo vẫn chưa giành được danh hiệu lớn nào. Dù nhận được một số đề nghị từ châu Âu và Mỹ, anh chưa muốn ra đi ngay, do lo ngại ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Ronaldo đã gia hạn hợp đồng với Al Nassr đến tháng 6/2027, kèm điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro (gần 60 triệu USD).

Saudi Pro League được cho là không muốn mất đi gương mặt đại diện lớn nhất của giải đấu. PIF được cho hứa sẽ đầu tư mạnh vào mùa hè, với Bruno Fernandes - đồng đội của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha - nằm trong danh sách mục tiêu tiềm năng.

Ở chiều ngược lại, CEO Al Hilal Esteve Calzada cho biết ông không hiểu sự thất vọng của Ronaldo và Al Nassr. Trả lời đài Cadena Ser, Calzada nhấn mạnh rằng Al Hilal chỉ tập trung vào mục tiêu của riêng mình, đồng thời cho rằng Al Nassr đã có kỳ chuyển nhượng không tệ.

Việc tuyển mộ Benzema diễn ra trong bối cảnh Al Hilal đang dẫn đầu Saudi Pro League với một điểm nhiều hơn Al Nassr. Calzada khẳng định sự xuất hiện của Quả Bóng Vàng 2023 không chỉ mang lại giá trị chuyên môn mà còn tạo hiệu ứng tích cực về thương mại và truyền thông cho CLB.

Hồng Duy (theo ESPN)