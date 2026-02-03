Vì sao Ronaldo đình công ở Al Nassr?

Arab SaudiCristiano Ronaldo từ chối thi đấu cho Al Nassr ở trận gặp Al Riyadh để gây áp lực lên hệ thống quản lý mà anh cho rằng có nhiều bất công tại Saudi Pro League.

Theo các nguồn tin từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh, quyết định đình công của Ronaldo bắt nguồn từ sự bất mãn sâu sắc với định hướng đầu tư và cách phân bổ quyền lực trong hệ thống bóng đá Arab Saudi, do Quỹ đầu tư công (PIF) kiểm soát.

Cristiano Ronaldo trong trận Al Nassr gặp Al Khaleej trên sân Al Awwal, thành phố Riyadh, Arab Saudi tối 23/11/2025. Ảnh: Reuters

Nguyên nhân trực tiếp khiến Ronaldo nổi loạn là cảm giác Al Nassr không được tăng cường lực lượng tương xứng trong cuộc đua vô địch. Khi mùa giải đã qua hơn nửa đường, Al Nassr chỉ kém Al Hilal ba điểm và vẫn còn nguyên cơ hội đăng quang. Vì thế, Ronaldo kỳ vọng đội bóng sẽ có những bổ sung đáng kể ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa nhằm thu hẹp khoảng cách Al Hilal.

Tuy nhiên, thực tế đi ngược mong đợi của siêu sao Bồ Đào Nha. Al Nassr gần như án binh bất động, với bản hợp đồng đáng chú ý duy nhất là tiền vệ 21 tuổi người Iraq, Haydeer Abdulkareem. Trái lại, Al Hilal liên tục mua sắm, chi hàng chục triệu USD cho nhiều cầu thủ và vẫn đang đàm phán để chiêu mộ thêm những tên tuổi lớn. Sự tương phản này khiến Ronaldo tin rằng đội bóng của anh đang bị bỏ lại phía sau trong cuộc cạnh tranh trực tiếp.

Lý do sâu xa hơn nằm ở cách PIF phân bổ nguồn lực giữa các CLB cùng thuộc quyền kiểm soát. Quỹ đầu tư này nắm 75% cổ phần của 4 đội bóng lớn nhất Arab Saudi, gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli. Tuy cùng một chủ, nhưng mức chi tiêu giữa các CLB lại chênh lệch rõ rệt.

Theo Marca, kể từ hè 2023, Al Hilal đã đầu tư hơn 700 triệu USD cho chuyển nhượng, trong khi Al Nassr chỉ quanh mức hơn 470 triệu USD. Khoảng cách hơn 200 triệu USD này khiến Ronaldo cảm thấy bất công. Với anh, vấn đề là Al Nassr không được ưu tiên như đối thủ trực tiếp.

Ronaldo gia nhập Al Nassr đầu năm 2023, sau khi đồng thuận chấm dứt hợp đồng với Man Utd. Khi đó, Al Nassr dẫn đầu Saudi Pro League. Nhưng Al Hilal mới giàu truyền thống nhất Arab Saudi, cũng như nhiều danh hiệu AFC Champions League nhất châu Á. Dù vậy khi đó, Al Hilal bị cấm chuyển nhượng cầu thủ.

Cơn bất bình của Ronaldo càng rõ rệt khi câu chuyện của Karim Benzema nổ ra. Tiền đạo Pháp từ chối thi đấu cho Al Ittihad sau khi nhận lời đề nghị gia hạn hợp đồng bị cho là "xúc phạm", khi anh không còn được nhận lương cứng. Ngay sau đó, Al Hilal sẵn sàng nhảy vào đàm phán để chiêu mộ Benzema với mức đãi ngộ cao hơn.

Theo Daily Mail, diễn biến này khiến Ronaldo đặc biệt tức giận, bởi nó tạo ra cảm giác rằng PIF có thể rút ngôi sao từ đội này để làm mạnh đội khác, thay vì nâng cấp đồng đều các đội. Al Nassr đang cần thêm lực lượng để cạnh tranh danh hiệu, nên việc chứng kiến một siêu sao có thể được chuyển nội bộ sang đối thủ trực tiếp càng khiến Ronaldo bất mãn.

Ronaldo và Karim Benzema trong một trận đấu giữa Al Nassr và Al Ittihad ở Arab Saudi. Ảnh: Marca

Một nguyên nhân khác mang tính cá nhân, nhưng lại có sức nặng lớn với Ronaldo, là nỗi lo về di sản sự nghiệp. Dù trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá cán mốc tài sản một tỷ USD nhờ bản hợp đồng khổng lồ tại Arab Saudi, Ronaldo vẫn chưa giành được danh hiệu quốc nội nào kể từ khi gia nhập Al Nassr.

Ronaldo đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, nhưng cũng lo ngại việc kết thúc hành trình ở Arab Saudi mà không có danh hiệu chính thức. Nếu điều đó xảy ra, anh vẫn bị coi là thất bại về mặt chuyên môn sau khi rời bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Nội bộ Al Nassr cũng góp phần khiến khủng hoảng thêm trầm trọng. Giám đốc thể thao Simao Coutinho và CEO Jose Semedo đã bị đóng băng quyền hạn theo quyết định của ban lãnh đạo kể từ đầu tháng. Coutinho và Semedo đều có quan hệ thân thiết với Ronaldo, và họ được bổ nhiệm ở Al Nassr cũng nhờ tiếng nói của siêu sao 40 tuổi.

Al Nassr gần như không thể tự chủ trong các quyết định chuyển nhượng, mọi kế hoạch tăng cường lực lượng đều phụ thuộc vào cấp quản lý cao hơn Coutinho và Semedo. Với Ronaldo, đây là dấu hiệu cho thấy đội bóng không có tham vọng cạnh tranh danh hiệu, bất chấp vị thế và tầm ảnh hưởng của anh trong giải đấu.

Cách Ronaldo từ chối thi đấu được xem là một đòn gây áp lực trực diện lên hệ thống quản lý Saudi Pro League. Hai ngôi sao từng giành Quả Bóng Vàng, Ronaldo và Benzema đồng loạt nổi loạn, đã phơi bày những bất cập trong mô hình điều hành giải đấu.

Ronaldo hiểu rằng kéo dài sự đối đầu có thể khiến anh chịu thiệt, nhất là khi mục tiêu cá nhân vẫn là ra sân, ghi bàn và chinh phục các cột mốc lịch sử. Tuy vậy, việc đình công cho thấy anh sẵn sàng chấp nhận rủi ro để bảo vệ tham vọng đoạt những danh hiệu cuối cùng ở cấp CLB.

Hoàng An tổng hợp