Chó robot Unitree Go2 thu hút sự quan tâm tại sự kiện Tech Awards 2025 nhờ công nghệ hiện đại, tương tác linh hoạt.

robot chó Unitree Go2 trình diễn tại Tech Awards 2025

Unitree Go2 là robot bốn chân do Unitree Robotics (Trung Quốc) phát triển, nổi bật với thiết kế giống một chú chó, tích hợp cảm biến LiDAR 4D góc quét rộng (360x90 độ), camera đo chiều sâu và thuật toán AI giúp tránh vật cản, dẫn đường tự động trên nhiều địa hình và môi trường phức tạp.

Robot có nhiều biến thể như Go2 Air, Go2 Pro và Go2 Edu với pin 8.000-15.000 mAh, phục vụ các mục đích từ sử dụng cá nhân, giải trí, nghiên cứu đến giảng dạy, triển khai thực tế trong các ứng dụng công nghiệp hay tuần tra tự động. Tại Việt Nam, Go2 được phân phối bởi Lê Hoàng Robotics với giá từ 42 triệu đồng.

Video: Văn Ngọc