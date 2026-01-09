Loạt thương hiệu công nghệ và gia dụng xuất sắc tại Tech Awards 2025

Hàng loạt thương hiệu như Viettel, Samsung, Xiaomi, VinMotion... được xướng tên tại lễ trao giải Tech Awards 2025 ngày 8/1 ở TP HCM.

Thương hiệu công nghệ của năm: Viettel

Viettel được vinh danh là Thương hiệu công nghệ của năm sau khi vượt qua 9 đối thủ đáng gờm cả trong nước và quốc tế, như Samsung, Apple, Huawei hay FPT, VNG.

Đại diện Viettel nhận giải Thương hiệu công nghệ của năm. Ảnh: Quỳnh Trần

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel là đơn vị về công nghệ và viễn thông lớn hàng đầu Việt Nam, đóng vai trò nòng cốt trong việc kiến tạo xã hội số và đảm bảo an ninh hạ tầng quốc gia. Công ty không chỉ sở hữu nhà mạng di động chiếm thị phần số một trong nước, mà còn là tập đoàn công nghiệp công nghệ cao, tự chủ nghiên cứu và sản xuất thiết bị. Hệ sinh thái của Viettel bao trùm bốn trụ cột viễn thông Viettel Telecom, giải pháp công nghệ Viettel Solutions, công nghiệp công nghệ cao VHT và Đầu tư toàn cầu.

Thương hiệu công nghệ Việt của năm: Xanh SM

Xanh SM được xướng tên Thương hiệu công nghệ Việt của năm, vượt qua các tên tuổi gồm Viettel Telecom, Edra, Zalo Internet FPT, AI Hay và FPT Play.

Đại diện Xanh SM nhận giải Thương hiệu công nghệ Việt của năm. Ảnh: Quỳnh Trần

Xanh SM, hay Green Smart Mobility (GSM), là công ty đầu tiên trên thế giới vận hành dịch vụ gọi xe thuần điện trên nhiều nền tảng. Với vai trò tiên phong trong lĩnh vực giao thông bền vững, GSM đã đặt nền móng cho mô hình di chuyển xanh, thông minh và có trách nhiệm, được vận hành hoàn toàn bằng xe điện VinFast, tại Việt Nam.

Thương hiệu công nghệ sáng tạo của năm: VinMotion

Vượt qua Apple, FPT Play, Samsung, AI Hay, Ecovacs và Logitech, VinMotion đã giành chiến thắng ở hạng mục Thương hiệu công nghệ sáng tạo của năm tại Tech Awards 2025. VinMotion là công ty công nghệ thuộc hệ sinh thái Vingroup, tiên phong phát triển robot hình người và trí tuệ nhân tạo thể chất (physical AI).

VinMotion nhận giải Thương hiệu công nghệ sáng tạo của năm. Ảnh: Quỳnh Trần

Với đội ngũ chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, VinMotion đặt mục tiêu trở thành một trong những lực lượng tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực robot hình người - lĩnh vực công nghệ được dự báo định hình tương lai nhân loại. Năm 2025, công ty ra mắt Motion 1 - nguyên mẫu robot hình người đầu tiên "Make in Vietnam" đánh dấu bước mở đầu cho hành trình đưa trí tuệ Việt vươn tầm thế giới.

Thương hiệu bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích nhất: CellPhoneS

CellPhoneS vượt qua FPT Shop, GIGA, Di Động Việt, Viettel Store và Thế Giới Di Động với điểm 10 tối đa để giành chiến thắng Thương hiệu bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích nhất.

Đại diện CellPhoneS nhận giải Thương hiệu bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

CellPhoneS được đánh giá là một trong những hệ thống bán lẻ công nghệ phát triển nhanh và năng động, được người dùng Gen Z ưa chuộng. Hệ thống có độ phủ mạnh tại các thành phố lớn, danh mục sản phẩm đa dạng cùng nền tảng thương mại điện tử mạnh.

Thương hiệu gia dụng của năm: Samsung

Thương hiệu gia dụng của năm thuộc về Samsung, sau khi hãng điện tử Hàn Quốc vượt qua 11 đối thủ đáng gờm trong danh sách đề cử như LG, Toshiba, Hafele...

Đại diện Samsung nhận giải Thương hiệu gia dụng của năm. Ảnh: Quỳnh Trần

Samsung là tập đoàn công nghệ đa quốc gia hàng đầu từ Hàn Quốc, giữ vị thế tiên phong trong nhiều lĩnh vực từ thiết bị di động đến đồ gia dụng cao cấp. Dấu ấn lớn nhất của công ty trong năm 2025 là đẩy mạnh chiến lược AI cho mọi nhà, trong đó ra mắt loạt thiết bị AI nâng cao trải nghiệm hình ảnh và âm thanh bằng trí tuệ nhân tạo ở thị trường Việt Nam ngay từ đầu năm.

Hệ sinh thái gia dụng thông minh xuất sắc: Xiaomi Home

Vượt qua hệ sinh thái SmartThings của Samsung và Lumias của Lumias, Xiaomi Home giành chiến thắng Hệ sinh thái gia dụng thông minh xuất sắc.

Đại diện Xiaomi nhận giải Hệ sinh thái gia dụng thông minh xuất sắc. Ảnh: Thanh Tùng

Xiaomi Home là hệ sinh thái nhà thông minh đa dạng, với danh mục sản phẩm quản lý phong phú, từ thiết bị chủ lực như robot hút bụi, máy lọc không khí, camera an ninh, đến các máy nhỏ nhất như cảm biến cửa, bóng đèn thông minh, ổ cắm, nồi cơm điện. Xiaomi cũng đang thống nhất trải nghiệm hệ sinh thái toàn diện cho điện thoại, xe hơi, nhà thông minh dưới một hệ điều hành duy nhất là HyperOS.

Năm 2025, việc mang thêm nhiều sản phẩm gia dụng như tủ lạnh, TV, máy lọc không khí và sắp tới là máy giặt, điều hòa không khí... về thị trường Việt Nam cho thấy Xiaomi nghiêm túc trong việc mở rộng hệ sinh thái thiết bị gia dụng của mình tại đây.

Thương hiệu gia dụng Việt ấn tượng: Hòa Phát

Điện máy Gia dụng Hòa Phát là một trong những trụ cột của tập đoàn Hòa Phát, với hơn 20 năm phát triển trong lĩnh vực sản xuất và phân phối máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, thiết bị bếp, quạt và các sản phẩm gia dụng. Doanh nghiệp đặt trọng tâm vào chất lượng, hiệu suất và độ bền, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và dây chuyền công nghệ hiện đại nhằm mang tới các giải pháp tiết kiệm điện, vận hành êm ái và thân thiện môi trường. Mạng lưới phân phối phủ khắp cả nước, cùng hệ thống bảo hành và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Đại diện Hòa Phát nhận giải Thương hiệu gia dụng Việt ấn tượng. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm 2025, danh mục sản phẩm của Hòa Phát Gia dụng đạt hơn 288 mẫu, với 5 nhóm chủ lực sản xuất trực tiếp gồm máy lọc nước, cây nước, máy làm mát không khí, bếp từ và máy hút mùi.

Thương hiệu tủ lạnh được yêu thích nhất: Toshiba

Toshiba là thương hiệu Nhật Bản với bề dày hơn 150 năm hình thành và phát triển. Tại Việt Nam, trong 33 năm có mặt, Toshiba hiện diện trong hầu hết nhu cầu thiết yếu như tủ lạnh, giặt sấy, nồi cơm điện, máy lạnh, lò vi sóng, máy lọc nước và loạt gia dụng nhà bếp.

Đại diện Toshiba nhận giải Thương hiệu tủ lạnh được yêu thích nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Những năm gần đây, Toshiba tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, tăng hiện diện thương hiệu, với mục tiêu tiến gần hơn đến vị thế một trong những thương hiệu gia dụng được tin chọn hàng đầu. Tủ lạnh Toshiba cung cấp nhiều lựa chọn dung tích từ ngăn lạnh đơn đến ngăn đông kép, phù hợp nhu cầu lưu trữ thực phẩm của hộ gia đình.

Thương hiệu máy giặt được yêu thích nhất: Toshiba

Toshiba tiếp tục có cú đúp danh hiệu tại Tech Awards 2025 với Thương hiệu máy giặt được yêu thích nhất.

Đại diện Toshiba nhận giải thưởng Thương hiệu máy giặt được yêu thích nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Máy giặt Toshiba phục vụ nhu cầu giặt giũ của hộ gia đình, với các dòng cửa trên và cửa trước, dải dung tích 7–12 kg. Sản phẩm tích hợp nhiều chế độ giặt như giặt hơi nước, giặt nhanh, vệ sinh lồng giặt, cùng các chức năng tiết kiệm điện, nước và bảo vệ sợi vải, đáp ứng yêu cầu sử dụng hằng ngày.

Thương hiệu robot hút bụi cao cấp được yêu thích nhất: Ecovacs

Đại diện Ecovacs nhận giải Thương hiệu robot hút bụi cao cấp được yêu thích nhất. Ảnh: Thanh Tùng

Ecovacs là thương hiệu hàng đầu thế giới về robot gia dụng, có trụ sở tại Trung Quốc. Hãng tiên phong trong phát triển và thương mại hóa các sản phẩm robot hút bụi với dòng Deebot, robot lau kính Winbot và robot lọc không khí Airbot.

Tại Việt Nam, Ecovacs nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần robot hút bụi cao cấp nhờ những cải tiến công nghệ liên tục. Các sản phẩm Deebot nổi bật với trạm sạc đa năng tự giặt giẻ, sấy khô, hút rác, công nghệ né tránh vật cản AIVI 3D và trợ lý ảo Yiko.

Thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm: Amway

Amway là tập đoàn về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, có trụ sở tại Mỹ, đã có hơn 17 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam. Trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, hãng sở hữu hai thương hiệu nổi tiếng là eSpring (máy lọc nước) và Atmosphere (máy lọc không khí).

Đại diện Amway nhận giải Thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong đó, máy lọc nước New eSpring, sử dụng công nghệ đèn UV-C LED và lõi lọc Carbon e3 để giảm thiểu các chất gây ô nhiễm, vi khuẩn... Công nghệ lọc kết hợp than hoạt tính và màng lọc sợi rỗng để loại bỏ tạp chất, vi khuẩn, trầm tích và các chất gây ô nhiễm theo tiêu chuẩn lọc nước uống trực tiếp.

Thương hiệu smart home được yêu thích nhất: Imou

Imou được vinh danh Thương hiệu smart home được yêu thích nhất nhờ những nỗ lực sau 10 năm có mặt tại Việt Nam.

Đại diên Imou (phải) nhận giải Thương hiệu smart home được yêu thích nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Với 10 năm tập trung trong lĩnh vực an ninh gia đình, Imou mang đến các sản phẩm như camera, khóa cửa, robot dịch vụ gia đình, router và nhiều thiết bị nhà thông minh khác cho gia đình và doanh nghiệp. Hãng hiện xây dựng bốn dòng sản phẩm chủ lực gồm Imou Security, Imou Link, Imou Robots và Imou IoT, ứng dụng AI cho các tác vụ quản lý tiện ích lẫn đơn giản hóa sử dụng và tăng cường bảo mật.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật trong năm tại thị trường Việt Nam. Trong năm thứ 13 tổ chức, chương trình có 16 hạng mục chia làm bốn nhóm nội dung, gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng.

Năm nay, chương trình có diện mạo mới, tạm biệt logo chữ "S" và chào đón biểu tượng "TA" cùng chuỗi hoạt động công nghệ - giải trí - kết nối doanh nghiệp. Đây là năm đầu tiên các đơn vị có thể tự ứng cử sản phẩm, dịch vụ của mình trong các hạng mục, bên cạnh lựa chọn từ ban tổ chức, giúp giải thưởng không bỏ sót ứng cử viên tiềm năng.

Chương trình bình chọn gồm hai giai đoạn: vòng Sơ loại (20/11-08/12/2025) và Chung kết (11-31/12/2025). Số lượt bình chọn độc giả chiếm 30% tổng điểm, trong khi đánh giá của ban giám khảo quyết định 70% khả năng đoạt giải của đề cử. Ban giám khảo, là các chuyên gia, nhà báo công nghệ uy tín, sẽ chấm điểm chi tiết cho từng đề cử dựa trên các tiêu chí quan trọng, như thành tích đạt được trong năm 2025, trải nghiệm người dùng...

Bảo Lâm