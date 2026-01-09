Bốn ứng dụng đoạt giải tại Tech Awards 2025

Xanh SM trở thành Ứng dụng gọi xe xuất sắc, còn Shopee là Ứng dụng thương mại điện tử xuất sắc tại Tech Awards 2025, diễn ra ngày 8/1 ở TP HCM.

Ứng dụng gọi xe xuất sắc: Xanh SM

Vượt qua các đề cử chung kết gồm Grab, Be, VnPay Taxi và G7 Taxi, Xanh SM được xướng tên ở hạng mục Ứng dụng gọi xe xuất sắc với điểm số 8,67. Đây là năm thứ hai liên tiếp Xanh SM chiến thắng ở hạng mục này.

Đại diện Xanh SM (trái) nhận giải Ứng dụng gọi xe xuất sắc. Ảnh: Quỳnh Trần

Xanh SM, hay Green - Smart - Mobility, là hãng taxi của Việt Nam. Công ty hoạt động trong hai lĩnh vực chính: taxi điện và cho thuê ôtô, xe máy điện VinFast, với quy mô đầu tư 10.000 ôtô và 100.000 xe máy, hướng đến mô hình giao thông xanh tại Việt Nam. Ứng dụng cho phép người dùng đặt taxi điện và xe công nghệ sử dụng ôtô VinFast. Ứng dụng được đánh giá có giao diện đơn giản, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán và hiển thị rõ lộ trình, giá cước theo thời gian thực.

Ứng dụng tài chính cá nhân thông minh: MoMo

Hạng mục chứng kiến cuộc đua giữa MoMo, CUB Vietnam, Money Lover, Misa MoneyKeeper, và ZaloPay, trong đó MoMo giành chiến thắng với điểm số 9,04.

Đại diện MoMo nhận giải Ứng dụng tài chính cá nhân thông minh. Ảnh: Quỳnh Trần

MoMo là siêu ứng dụng và ví điện tử hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp hệ sinh thái thanh toán cho phép người dùng chuyển tiền, trả hóa đơn điện, nước, Internet, mua vé xem phim, vé máy bay và sử dụng các dịch vụ tài chính như vay tiêu dùng, tiết kiệm. MoMo nổi bật nhờ mạng lưới đối tác rộng khắp và giao diện thân thiện với người dùng.

Ứng dụng thương mại điện tử xuất sắc: Shopee

Đại diện Shopee nhận giải Ứng dụng thương mại điện tử xuất sắc. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong ba đại diện gồm Shopee, TikTok Shop và Lazada, Shopee giành chiến thắng ở hạng mục Ứng dụng thương mại điện tử xuất sắc với 9,27 điểm. Đây là năm thứ ba liên tiếp thương hiệu được vinh danh tại Tech Awards.

Shopee là nền tảng phổ biến tại Đông Nam Á, mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến đơn giản và có tính tương tác cao. Hãng cho biết hệ thống nhận được hàng triệu lượt truy cập từ người dùng mỗi ngày.

Giải pháp tài chính số tối ưu trải nghiệm: CUB (Cathay United Bank)

Đại diện Cathay United Bank nhận giải thưởng Giải pháp tài chính số tối ưu trải nghiệm. Ảnh: Thanh Tùng

Ứng dụng CUB Vietnam do Cathay United Bank (CUB) phát triển, cung cấp các dịch vụ tài chính trực tuyến, gồm đăng ký và quản lý khoản vay tiêu dùng. Người dùng có thể thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký và xác minh thông tin qua điện thoại, sử dụng giấy tờ tùy thân hợp lệ. Ứng dụng cho phép khách hàng linh hoạt trong việc giải ngân nhiều lần theo nhu cầu.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật trong năm tại thị trường Việt Nam. Trong năm thứ 13 tổ chức, chương trình có 16 hạng mục chia làm bốn nhóm nội dung, gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng.

Năm nay, chương trình có diện mạo mới, tạm biệt logo chữ "S" và chào đón biểu tượng "TA" cùng chuỗi hoạt động công nghệ - giải trí - kết nối doanh nghiệp. Đây là năm đầu tiên các đơn vị có thể tự ứng cử sản phẩm, dịch vụ của mình trong các hạng mục, bên cạnh lựa chọn từ ban tổ chức, giúp giải thưởng không bỏ sót ứng cử viên tiềm năng.

Chương trình bình chọn gồm hai giai đoạn: vòng Sơ loại (20/11-08/12/2025) và Chung kết (11-31/12/2025). Số lượt bình chọn độc giả chiếm 30% tổng điểm, trong khi đánh giá của ban giám khảo quyết định 70% khả năng đoạt giải của đề cử. Ban giám khảo, là các chuyên gia, nhà báo công nghệ uy tín, sẽ chấm điểm chi tiết cho từng đề cử dựa trên các tiêu chí quan trọng, như thành tích đạt được trong năm 2025, trải nghiệm người dùng...

Bảo Lâm