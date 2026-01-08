Viettel là thương hiệu công nghệ của năm

Viettel được vinh danh thương hiệu công nghệ của năm, Samsung là thương hiệu gia dụng của năm, Vivo X300 Pro là điện thoại xuất sắc tại Tech Awards 2025.

Lễ trao giải Tech Awards 2025 khép lại bằng khoảnh khắc Viettel được vinh danh là Thương hiệu công nghệ của năm. Đây là giải thưởng lần đầu xuất hiện tại Tech Awards 2025, tôn vinh các doanh nghiệp công nghệ trong nước có đóng góp nổi bật, toàn diện và bền vững cho thị trường cũng như xã hội. Giải thưởng này được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí tổng hợp, phản ánh đầy đủ năng lực và vai trò của một thương hiệu công nghệ trong năm, như mức độ đổi mới công nghệ, giải pháp nổi bật; hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng thị phần; mức độ ảnh hưởng tích cực tới người dùng và xã hội.

Khoảnh khắc vinh danh tại Tech Awards 2025.

Tech Awards 2025 diễn ra tại Thiskyhall Sala Convention Center (TP HCM), quy tụ đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung và đông đảo độc giả. Phát biểu khai mạc, ông Phạm Hiếu, Tổng biên tập VnExpress, cho biết Tech Awards không chỉ là một lễ trao giải thường niên, mà còn là điểm hẹn của những ý tưởng mới, công nghệ mới và các nỗ lực đưa công nghệ trở thành một phần thiết yếu của đời sống người Việt. Theo ông, sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững, do đó yêu cầu đặt ra với công nghệ ngày càng rõ ràng hơn ở khía cạnh giá trị thực tiễn.

Ông Phạm Hiếu nhấn mạnh, công nghệ không thể chỉ được đánh giá bằng mức độ tiên tiến về kỹ thuật hay thông số, mà phải đi vào đời sống, giải quyết các vấn đề cụ thể và mang lại lợi ích thiết thực cho con người. Khi công nghệ tốt lên, chất lượng sống của người dân cũng cần được nâng cao tương ứng, từ tiện nghi, an toàn đến sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của chủ đề "Tech Up – Life Up" mà Tech Awards 2025 hướng tới.

Sau phần khai mạc sôi động, chương trình bước vào chuỗi hoạt động vinh danh theo các hạng mục. Mở đầu là Sản phẩm tôi yêu 2025 dựa trên bình chọn của độc giả. Đây là hạng mục này phản ánh trực tiếp sự quan tâm và lựa chọn của người dùng đối với các sản phẩm gia dụng và thiết bị điện tử tiêu dùng trong năm qua, đồng thời tạo không khí gần gũi trước khi bước sang các hạng mục chuyên môn.

Tech Awards 2025 bước vào phần nội dung được mong chờ nhất với chuỗi hạng mục Công nghệ xuất sắc 2025. Ở các hạng mục này, kết quả được xác định dựa trên sự kết hợp giữa bình chọn của độc giả và đánh giá của Hội đồng giám khảo chuyên môn, theo các tiêu chí như thiết kế, trải nghiệm người dùng, mức độ đổi mới sáng tạo và dấu ấn đạt được trong năm. Các phần trao giải diễn ra liên tục, phản ánh bức tranh tổng thể về thị trường công nghệ Việt Nam trong năm qua.

Hạng mục Thiết bị

- Điện thoại xuất sắc: Vivo X300 Pro

- Điện thoại dẫn đầu trào lưu: Xiaomi 15T Pro

- Laptop xuất sắc: Apple Macbook Pro 14inch M5

- TV xuất sắc: Sony Bravia 8 II

- TV phổ thông tốt nhất: LG QNED evo AI QNED86

- Phụ kiện công nghệ thông minh tốt nhất: Xiaomi Smart Band 10

Hạng mục Ứng dụng

- Ứng dụng gọi xe xuất sắc: Xanh SM

- Ứng dụng tài chính cá nhân thông minh: MoMo

- Ứng dụng thương mại điện tử xuất sắc: Shopee

- Giải pháp tài chính số tối ưu trải nghiệm: CUB (Cathay United Bank)

Hạng mục Thương hiệu Gia dụng

- Thương hiệu gia dụng của năm: Samsung

- Hệ sinh thái gia dụng thông minh xuất sắc: Xiaomi

- Thương hiệu gia dụng Việt ấn tượng: Hòa Phát

- Thương hiệu tủ lạnh được yêu thích nhất: Toshiba

- Thương hiệu máy giặt được yêu thích nhất: Toshiba

- Thương hiệu robot hút bụi cao cấp được yêu thích nhất: Ecovacs

- Thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm: Amway

Hạng mục Thương hiệu Công nghệ

- Thương hiệu công nghệ của năm: Viettel

- Thương hiệu công nghệ Việt của năm: Xanh SM

- Thương hiệu công nghệ sáng tạo của năm: VinMotion

- Thương hiệu bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích nhất: CellPhoneS

- Thương hiệu smart home được yêu thích nhất: Imou

Hạng mục Nhà sáng tạo nội dung tiềm năng

- Trịnh Nhữ Ánh Ngọc (Tên kênh: Alo Ngọc Nghe)

- Đinh Ngọc Dũng (Tên kênh: Didu)

- Hà Nhi (Tên kênh: Nhi Thỏ)

Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng 2025 là hạng mục mới của Tech Awards năm nay, nhằm ghi nhận vai trò của thế hệ sáng tạo mới trong việc truyền cảm hứng, chia sẻ kiến thức và xu hướng công nghệ. Trong đó, top 10 do BTC lựa chọn nhờ những nỗ lực nghiêm túc và bền bỉ trong hành trình sáng tạo nội dung công nghệ. Dù có thể khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề hay đang ở những cột mốc khởi đầu khác nhau trong sự nghiệp, điểm chung của tất cả chính là niềm đam mê công nghệ và mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Màn trình diễn tại Tech Awards 2025.

Vượt qua khuôn khổ của một giải thưởng công nghệ, mỗi sự kiện Tech Awards đã trở thành một bữa tiệc về công nghệ, âm thanh, ánh sáng và trình diễn. Xen giữa các phần trao giải là những tiết mục biểu diễn ca nhạc, góp phần giữ nhịp cảm xúc cho khán phòng. Tại Tech Awards 2025, phần trình diễn của ca sĩ Trọng Hiếu khuấy động không khí sự kiện bên cạnh những màn trao giải ấn tượng.

"Tech Awards thực sự là một sân chơi cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước và những doanh nghiệp nước ngoài hiện diện tại Việt Nam, là động lực để chúng tôi phấn đấu, có nhiều sản phẩm hơn nữa có sản phẩm phục vụ cộng đồng, xã hội, để đời sống người dân được nâng cao, hạnh phúc hơn", ông Võ Thanh Hải, Trưởng Ban Thương hiệu và Truyền thông Tập đoàn Viettel, chia sẻ trên sân khấu nhận giải.