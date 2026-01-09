6 thiết bị xuất sắc tại Tech Awards 2025

Vivo X300 Pro chiến thắng ở hạng mục smartphone xuất sắc, trong khi Xiaomi lập cú đúp giải thưởng tại Tech Awards 2025 ngày 8/1 ở TP HCM.

Điện thoại xuất sắc: Vivo X300 Pro

Đạt điểm số 8,86, Vivo X300 Pro vượt qua Xiaomi 15 Ultra chỉ với 0,01 điểm để chiến thắng ở hạng mục Điện thoại xuất sắc của Tech Awards 2025. Smartphone của Vivo cũng phá vỡ thế độc tôn của iPhone trong hai năm liên tiếp đạt danh hiệu trước đó.

Đại diện Vivo nhận giải Điện thoại xuất sắc. Ảnh: Quỳnh Trần

X300 Pro là smartphone được hãng điện thoại Vivo định vị dành cho người yêu thích nhiếp ảnh chuyên nghiệp với cụm camera ba ống kính, gồm camera chính 50 megapixel, ống tele 200 megapixel và siêu rộng 50 megapixel. Máy được hoàn thiện theo phong cách kính 3D nguyên khối, màn hình AMOLED 6,31 inch, chạy chip MediaTek Dimensity 9500, RAM 12 GB và bộ nhớ từ 256 GB.

Điện thoại dẫn đầu trào lưu: Xiaomi 15T Pro

Hạng mục Điện thoại dẫn đầu trào lưu là cuộc đua giữa 5 sản phẩm gồm Samsung Galaxy S25 FE, Apple iPhone 17, Xiaomi 15T Pro, Vivo V60 và Honor 400.

Đại diện Xiaomi trên sân khấu nhận giải Điện thoại dẫn đầu trào lưu. Ảnh: Quỳnh Trần

Smartphone của Xiaomi đã vươn lên dẫn đầu ở hạng mục này nhờ nhiều nâng cấp về hiệu năng, thời lượng pin và camera. Máy có màn hình 6,83 inch, chip Dimensity 9400+, bộ nhớ 512 GB, RAM 12 GB. Bên cạnh đó, nhiều tính năng AI cũng được chú trọng tích hợp, mang đến trải nghiệm mới mẻ.

Laptop xuất sắc: Apple Macbook Pro 14 inch M5

Hạng mục Laptop xuất sắc có ba đề cử vào chung kết là Asus Zenbook S14, LG Gram AI 16 2025 và MacBook Pro 14 inch M5, trong đó laptop của Apple giành chiến thắng với điểm số 8,96 điểm. Năm ngoái, MacBook Pro 16 inch cũng đứng đầu hạng mục này.

Đại diện FPT Shop, đơn vị kinh doanh MacBook chính hãng, trên sân khấu nhận giải Laptop xuất sắc. Ảnh: Thanh Tùng

MacBook Pro 14 inch là model đầu tiên dùng chip xử lý mới Apple M5 với thời lượng pin 24 tiếng. Chip M5 sở hữu GPU thế hệ tiếp theo với Neural Accelerator trong mỗi lõi, mang đến hiệu năng AI cao hơn 3,5 lần và xử lý đồ họa nhanh hơn 1,6 lần so với thế hệ trước. Dòng chip này cũng được trang bị công nghệ dò tia thế hệ thứ ba của Apple, giúp tăng hiệu năng đồ họa thêm 45% trong các ứng dụng sử dụng công nghệ dò tia. Laptop Apple có tùy chọn RAM 16, 24 và 32 GB, bộ nhớ trong tối thiểu 512 GB.

TV xuất sắc: Sony Bravia 8 II

Hạng mục TV xuất sắc là cuộc đua tranh giữa 5 sản phẩm Samsung OLED S95F, TCL QD-Mini LED C8K, LG Signature OLED M5, Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 và Sony Bravia 8 II Sony Bravia 8 II. Kết quả, TV của Sony giành chiến thắng thuyết phục.

Đại diện Sony nhận giải thưởng TV xuất sắc. Ảnh: Quỳnh Trần

Bravia 8 II là mẫu TV cao cấp tích hợp tấm nền QD-OLED 4K cùng bộ xử lý XR với khả năng tái tạo hình ảnh với màu sắc và độ tương phản cao cấp. TV hỗ trợ hệ điều hành Google TV, kiểm soát bằng giọng nói và cung cấp kho ứng dụng phong phú. Thiết kế mỏng, viền nhỏ và hệ thống âm thanh phát từ màn hình mang lại trải nghiệm được đánh giá như rạp phim.

TV phổ thông tốt nhất: LG QNED evo AI QNED86

LG chiến thắng với mẫu QNED evo AI QNED86 khi đua tranh với các đề cử đến từ K-Elec, Samsung, Xiaomi và TCL.

Đại diện LG nhận giải TV phổ thông tốt nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

LG QNED evo AI QNED86 sử dụng công nghệ màn hình Dynamic QNED mang đến dải màu rộng, chính xác. TV trang bị bộ xử lý Alpha 8 Gen2 tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp tối ưu hình ảnh theo nội dung xem và nâng cấp nội dung thấp hơn lên gần chuẩn 4K, cùng nhiều tính năng AI thông minh trên webOS 25 như ra lệnh bằng giọng nói hay điều khiển AI Magic Remote tiện lợi. Với tần số quét 120 Hz (hỗ trợ VRR 144 Hz), QNED86 phù hợp cả cho xem phim và các nội dung cần tiết tấu nhanh.

Phụ kiện công nghệ thông minh tốt nhất: Xiaomi Smart Band 10

Hạng mục hoàn toàn mới của Tech Awards 2025 thu hút nhiều đề cử phụ kiện với tính năng độc đáo, hấp dẫn người tiêu dùng. Chung cuộc, Xiaomi Smart Band 10 đứng đầu với 8,97 điểm.

Đại diện Xiaomi nhận giải. Ảnh: Quỳnh Trần

Smart Band 10 là vòng đeo tay thông minh trang bị màn hình AMOLED 1,72 inch với độ sáng tới 1.500 nit, hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao và theo dõi sức khỏe toàn diện như đo nhịp tim, SpO2 và giấc ngủ, đồng thời đạt chuẩn chống nước 5 ATM cho phép đeo khi bơi. Với viên pin 233 mAh, smartband này cho thời gian sử dụng 21 ngày.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật trong năm tại thị trường Việt Nam. Trong năm thứ 13 tổ chức, chương trình có 16 hạng mục chia làm bốn nhóm nội dung, gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng.

Năm nay, chương trình có diện mạo mới, tạm biệt logo chữ "S" và chào đón biểu tượng "TA" cùng chuỗi hoạt động công nghệ - giải trí - kết nối doanh nghiệp. Đây là năm đầu tiên các đơn vị có thể tự ứng cử sản phẩm, dịch vụ của mình trong các hạng mục, bên cạnh lựa chọn từ ban tổ chức, giúp giải thưởng không bỏ sót ứng cử viên tiềm năng.

Chương trình bình chọn gồm hai giai đoạn: vòng Sơ loại (20/11-08/12/2025) và Chung kết (11-31/12/2025). Số lượt bình chọn độc giả chiếm 30% tổng điểm, trong khi đánh giá của ban giám khảo quyết định 70% khả năng đoạt giải của đề cử. Ban giám khảo, là các chuyên gia, nhà báo công nghệ uy tín, sẽ chấm điểm chi tiết cho từng đề cử dựa trên các tiêu chí quan trọng, như thành tích đạt được trong năm 2025, trải nghiệm người dùng...

