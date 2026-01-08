Hàng nghìn khách tham dự Tech Awards 2025 phiên sáng

Không khí sự kiện Tech Awards 2025 sáng 8/1. Video: Duy Phong
Bắt đầu mở cửa từ 9h, nhưng từ 5h ngày 8/1, hàng trăm người, đặc biệt là các bạn trẻ, đã có mặt tại Thiskyhall Sala Convention Center (TP HCM) xếp hàng dài chờ đăng ký Tech Show với các phiên trình diễn công nghệ trong khuôn khổ Tech Awards 2025. Hầu hết cho biết đã đăng ký trước, nhưng đến sớm để được trải nghiệm sản phẩm công nghệ mới nhất, cũng như check-in nhận quà.
Tech Awards 2025 diễn ra trong không gian hơn 1.000 m2, gồm sân khấu chính và không gian triển lãm. Khu triển lãm rộng hơn 360 m2, quy tụ các thương hiệu Amway, Toshiba, Imou, Lê Hoàng Robotics, Ecovacs, Hòa Phát, FPT Online, Thisky, Schneider Electric... với hoạt động tương tác, trải nghiệm, nhận quà.
Bắt đầu mở cửa từ 9h, nhưng từ 5h ngày 8/1, hàng trăm người, đặc biệt là các bạn trẻ, đã có mặt tại Thiskyhall Sala Convention Center (TP HCM) xếp hàng dài chờ đăng ký Tech Show với các phiên trình diễn công nghệ trong khuôn khổ Tech Awards 2025. Hầu hết cho biết đã đăng ký trước, nhưng đến sớm để được trải nghiệm sản phẩm công nghệ mới nhất, cũng như check-in nhận quà.
Tech Awards 2025 diễn ra trong không gian hơn 1.000 m2, gồm sân khấu chính và không gian triển lãm. Khu triển lãm rộng hơn 360 m2, quy tụ các thương hiệu Amway, Toshiba, Imou, Lê Hoàng Robotics, Ecovacs, Hòa Phát, FPT Online, Thisky, Schneider Electric... với hoạt động tương tác, trải nghiệm, nhận quà.
Một nhóm khoe những tấm phiếu bốc thăm may mắn, đợi nhận các phần quà công nghệ. Một số cho biết đến từ Đồng Nai, hoặc các khu vực xa của TP HCM như Vũng Tàu, Bình Dương từ sớm để kịp tham gia sự kiện.
Trong lúc xếp hàng, Nguyễn Hiền, từ Thủ Đức cùng nhóm sinh viên Đại học Ngân hàng TP HCM nói chuyện rôm rả về công nghệ mới. Các bạn đăng ký ngay từ khi cổng sự kiện mở, háo hức "săn" quà là bếp từ đơn để về nấu ăn, đồng thời mong muốn tìm hiểu các thiết bị gia dụng mới.
Một nhóm khoe những tấm phiếu bốc thăm may mắn, đợi nhận các phần quà công nghệ. Một số cho biết đến từ Đồng Nai, hoặc các khu vực xa của TP HCM như Vũng Tàu, Bình Dương từ sớm để kịp tham gia sự kiện.
Trong lúc xếp hàng, Nguyễn Hiền, từ Thủ Đức cùng nhóm sinh viên Đại học Ngân hàng TP HCM nói chuyện rôm rả về công nghệ mới. Các bạn đăng ký ngay từ khi cổng sự kiện mở, háo hức "săn" quà là bếp từ đơn để về nấu ăn, đồng thời mong muốn tìm hiểu các thiết bị gia dụng mới.
Bà Nguyễn Thị Phương Dung, 66 tuổi, nhận phần quà khi đến check-in sớm tại gian hàng Imou. Bà cho biết đến để cập nhật tin tức công nghệ, không muốn "bị lạc hậu giữa thời đại số". Mỗi năm, bà theo dõi chương trình qua báo chí và năm nay quyết định đi tận nơi để tận mắt xem sản phẩm mới.
Bà Nguyễn Thị Phương Dung, 66 tuổi, nhận phần quà khi đến check-in sớm tại gian hàng Imou. Bà cho biết đến để cập nhật tin tức công nghệ, không muốn "bị lạc hậu giữa thời đại số". Mỗi năm, bà theo dõi chương trình qua báo chí và năm nay quyết định đi tận nơi để tận mắt xem sản phẩm mới.
Đến gần trưa, Tech Show vẫn đông khách tham quan. Các gian hàng sôi động với chương trình trúng thưởng. Gian hàng Toshiba tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi với phần quà là túi cói thân thiện môi trường. Hãng cũng trưng bày bộ sưu tập các sản phẩm phong cách Japandi Style để khách tham quan đến check-in, trải nghiệm.
Khách đến gian hàng Amway được trải nghiệm các dòng sản phẩm công nghệ chăm sóc sức khỏe như máy lọc nước gia đình... Nhãn hàng tổ chức mini game tương tác, check-in với quà là bộ sticker Amway, bình lắc của Nutilite.
Đến gần trưa, Tech Show vẫn đông khách tham quan. Các gian hàng sôi động với chương trình trúng thưởng. Gian hàng Toshiba tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi với phần quà là túi cói thân thiện môi trường. Hãng cũng trưng bày bộ sưu tập các sản phẩm phong cách Japandi Style để khách tham quan đến check-in, trải nghiệm.
Khách đến gian hàng Amway được trải nghiệm các dòng sản phẩm công nghệ chăm sóc sức khỏe như máy lọc nước gia đình... Nhãn hàng tổ chức mini game tương tác, check-in với quà là bộ sticker Amway, bình lắc của Nutilite.
Một nhóm trải nghiệm chó robot của Unitree Go2 Pro, do Lê Hoàng Robotics phân phối. Hoài Nam, sinh viên trường Đại học Bách khoa TP HCM, cho biết đang học chuyên ngành về robot và AI. "Bên cạnh trải nghiệm các mẫu robot, tôi còn được các hãng giải thích chi tiết về kỹ thuật, giúp có thêm kiến thức bổ ích bên ngoài giảng đường", Nam chia sẻ.
Một nhóm trải nghiệm chó robot của Unitree Go2 Pro, do Lê Hoàng Robotics phân phối. Hoài Nam, sinh viên trường Đại học Bách khoa TP HCM, cho biết đang học chuyên ngành về robot và AI. "Bên cạnh trải nghiệm các mẫu robot, tôi còn được các hãng giải thích chi tiết về kỹ thuật, giúp có thêm kiến thức bổ ích bên ngoài giảng đường", Nam chia sẻ.
Khách tham quan tìm hiểu các công nghệ mới, chẳng hạn Imou với các giải pháp nhà thông minh mới, Toshiba với các mẫu máy giặt, nồi cơm điện, lò vi sóng thế hệ mới...
Khách tham quan tìm hiểu các công nghệ mới, chẳng hạn Imou với các giải pháp nhà thông minh mới, Toshiba với các mẫu máy giặt, nồi cơm điện, lò vi sóng thế hệ mới...
Bên trong hội trường là các bài phát biểu chuyên sâu từ đại diện những thương hiệu công nghệ gồm Schneider Electric, Amway, Toshiba Lifestyle Việt Nam, Lumias, Lê Hoàng Robotics, bàn về cách công nghệ định hình ngôi nhà tương lai, chăm sóc sức khỏe, giải pháp tự động hóa hỗ trợ người dùng trong sinh hoạt và sản xuất...
Bên trong hội trường là các bài phát biểu chuyên sâu từ đại diện những thương hiệu công nghệ gồm Schneider Electric, Amway, Toshiba Lifestyle Việt Nam, Lumias, Lê Hoàng Robotics, bàn về cách công nghệ định hình ngôi nhà tương lai, chăm sóc sức khỏe, giải pháp tự động hóa hỗ trợ người dùng trong sinh hoạt và sản xuất...
Bảo Lâm
Ảnh: Quỳnh Trần - Thanh Tùng