Mở quán cà phê '6 tháng gồng lỗ, 6 tháng thắt lưng buộc bụng'

Kinh doanh cà phê giống như trồng cây: cần thời gian chăm sóc mới mong đến ngày hái quả, tôi xác định một năm đầu không có lãi.

Tôi là tác giả bài viết "Tôi lãi 4.000 đồng cho một ly cà phê 14.000 đồng". Đến giờ, tôi vẫn giữ niềm tin rằng: Một ly cà phê ngon không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở cái tâm của người làm ra nó. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành cà phê, từng bắt đầu từ con số 0 và hiện đang vận hành một quán nhỏ ổn định, tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế dành cho những ai đang có ý định khởi nghiệp từ việc mở quán cà phê.

Mặt bằng - yếu tố sống còn

Kinh doanh cà phê không đơn giản như việc chỉ cần vài bộ bàn ghế, máy pha và menu đồ uống. Một trong những yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là mặt bằng. Theo tôi, diện tích tối thiểu nên từ 200 m2 trở lên, đặc biệt nếu bạn hướng đến mô hình cà phê sân vườn thì cần không gian rộng, thoáng, nhiều cây xanh. Vỉa hè rộng, dễ đậu xe và nằm gần khu dân cư, trường học, văn phòng sẽ giúp bạn tiếp cận nguồn khách tiềm năng ổn định.

Chất lượng đồ uống - đừng xem nhẹ

Chất lượng là yếu tố cốt lõi quyết định khách có quay lại hay không? Riêng với cà phê, bạn cần dành thời gian học hỏi, thực hành pha chế, hiểu rõ từng loại hạt. Ví dụ, Robusta cho vị đắng đậm, Moka có vị ngọt nhẹ và hậu chua. Việc phối trộn các loại hạt phù hợp sẽ tạo nên hương vị đặc trưng cho quán. Ngoài ra, nguồn gốc cà phê cũng rất quan trọng, như hạt Moka ngon nhất khi trồng ở Cầu Đất (Đà Lạt).

Nếu theo phong cách pha phin hoặc pha vợt, bạn cần nắm vững kỹ thuật về nhiệt độ nước (thường từ 92-95 độ C), thời gian ủ, và số lần chao... tất cả đều ảnh hưởng đến vị cà phê. Với các món nước khác, tôi khuyên chỉ nên chọn lọc vài loại dễ làm, dễ kiểm soát chất lượng. Đừng tham lam đưa quá nhiều món lên menu nếu không thể đảm bảo chúng đều ngon.

>> Sụp đổ vì đầu tư 500 triệu mở quán cà phê nhưng ngày bán được 10 ly

Giá cả - phải hợp lý và cạnh tranh

Một ly cà phê ngon nhưng giá quá cao cũng khó giữ chân khách, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Giá thành vừa phải không chỉ giúp bạn cạnh tranh mà còn tạo điều kiện để xây dựng tệp khách hàng trung thành. Theo kinh nghiệm cá nhân, khách thường quay lại quán vì ba lý do: đồ uống ngon, giá hợp lý và cảm giác thân quen.

Kiên nhẫn - không có thành công qua đêm

Kinh doanh cà phê giống như trồng cây: cần thời gian chăm sóc mới mong đến ngày hái quả. Bạn nên chuẩn bị tâm lý gồng lỗ trong 6 tháng đầu, tiếp theo là 6 tháng "thắt lưng buộc bụng". Nếu sau một năm vẫn không thấy chuyển biến, có lẽ đã đến lúc nên xem xét lại định hướng.

Thái độ phục vụ - điều làm nên thương hiệu

Thái độ phục vụ cũng là một yếu tố rất quan trọng trong việc giữ chân khách. Một nụ cười, lời chào thân thiện, sự ân cần... đều tạo nên cảm giác dễ chịu cho khách hàng. Để làm được điều đó, người chủ quán phải xây dựng được nội quy rõ ràng, có chế độ khen thưởng, phúc lợi tốt cho nhân viên. Khi họ hạnh phúc với công việc, họ sẽ lan tỏa năng lượng tích cực đến từng ly cà phê mà bạn bán ra mỗi ngày.

Và cuối cùng, điều quan trọng nhất theo tôi vẫn là cái tâm của người làm nghề. Câu nói "Hữu xạ tự nhiên hương" chưa bao giờ cũ, và "Thật thà là cách làm việc tốt nhất" vẫn luôn đúng với những ai muốn theo nghề này một cách nghiêm túc và bền vững.

Với bản thân mình, tôi luôn nói không với phụ gia, chất bảo quản hay màu thực phẩm. Các loại nguyên liệu như sữa bắp, mứt dâu... tôi đều nấu tại nhà, dùng màu từ hạt dành dành, hoa atiso đỏ để đảm bảo an toàn. Ngoài cà phê hạt 100%, tôi chỉ phục vụ thêm một số món đơn giản nhưng đảm bảo nguyên tắc: sạch, rõ nguồn gốc, và tự tay làm ra. Tôi cũng căn dặn nhân viên tuyệt đối không dùng ca nhựa đựng nước nóng, từ chối phục vụ đồ uống nóng trong ly nhựa mang đi.

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ phần nào giúp ích cho những ai đang ấp ủ giấc mơ mở quán cà phê - dù là nhỏ hay lớn. Mong rằng bạn sẽ bước đi vững vàng hơn, tránh được những sai lầm đáng tiếc và giữ được ngọn lửa đam mê trong từng ly cà phê gửi đến khách hàng.

Thủy Võ Trương Thanh