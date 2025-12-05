Phương án đầu tư cầu Cần Giờ hơn 13.000 tỷ đồng

Cầu Cần Giờ dài 6,3 km, 6 làn xe, tổng vốn hơn 13.000 tỷ đồng dự kiến đầu tư theo hợp đồng BT, khởi công năm 2027 tạo trục huyết mạch kết nối nội đô TP HCM.

Thông tin nêu trong công văn Sở Xây dựng vừa gửi UBND TP HCM sau khi thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cần Giờ theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Cầu Cần Giờ được nghiên cứu vượt sông Soài Rạp, nối huyện Nhà Bè (cũ) với Cần Giờ, gồm cầu chính dài gần 3 km và hơn 3,3 km đường dẫn cùng các cầu nhỏ vượt Sông Chà, Tắc Sông Chà, rạch Mương Ngang. Cầu được thiết kế 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), vận tốc 80 km/h.

Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 13.201 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng gần 7.300 tỷ, giải phóng mặt bằng hơn 2.500 tỷ và các chi phí tư vấn, quản lý, dự phòng. Dự án chia thành hai thành phần: bồi thường - tái định cư sử dụng ngân sách thành phố; phần xây cầu theo hợp đồng BT trị giá 10.668 tỷ đồng. Nhà đầu tư tự thu xếp khoảng 92% vốn, phần còn lại là vốn nhà nước, sau đó thành phố thanh toán bằng quỹ đất.

Nếu hoàn thiện thủ tục và được phê duyệt, TP HCM dự kiến chọn nhà đầu tư vào quý II/2026, khởi công quý I/2027 và hoàn thành sau hai năm.

Phối cảnh dự án cầu Cần Giờ. Ảnh: Sở Quy hoạch và Kiến trúc

Phân tích và so sánh các phương thức đầu tư cầu Cần Giờ, Sở Xây dựng cho biết phương án dùng toàn bộ vốn đầu tư công khó khả thi do thiếu hơn 7.300 tỷ đồng và việc điều chỉnh vốn ảnh hưởng nhiều dự án cấp bách khác. Phương án BOT cũng được đánh giá không phù hợp.

Ngoài phương án của thành phố, nhiều doanh nghiệp như Trung Nam Group và Masterise từng đề xuất tham gia đầu tư; hiện được các sở ngành xem xét.

Kết nối giữa Cần Giờ và nội đô hiện chủ yếu qua phà Bình Khánh - vốn thường xuyên quá tải. Cầu Cần Giờ khi hoàn thành sẽ thay thế phà, mở rộng không gian phát triển cho khu vực, đặc biệt trong bối cảnh địa phương đang triển khai dự án khu đô thị biển.

Trong thời gian chờ cầu xây dựng, TP HCM đã chấp thuận để doanh nghiệp tài trợ ba phà 200 tấn nhằm tăng năng lực vận chuyển. Thành phố cũng đồng ý mở tuyến tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng (quận 1 cũ) đến Cần Giờ để giảm áp lực giao thông.

Để kết nối với Cần Giờ, Tập đoàn Vingroup cũng đã đề xuất thành phố triển khai tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, vốn đầu tư 3,3 tỷ USD và tuyến đường kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu tổng mức đầu tư hơn 104.000 tỷ đồng.

Giang Anh