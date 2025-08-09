Doanh nghiệp đề xuất xây cầu Cần Giờ hơn 10.500 tỷ đồng

Trung Nam Group muốn đầu tư cầu Cần Giờ dài 7,3 km, tổng vốn hơn 10.500 tỷ đồng, theo hình thức BT, kết nối huyện đảo với nội đô TP HCM, thay thế phà Bình Khánh.

Trong văn bản gửi UBND TP HCM, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam đề xuất thực hiện dự án theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), thay vì BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) như kế hoạch trước.

Trước đó, doanh nghiệp này đã được thành phố chấp thuận cho nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ.

Theo Trung Nam, cầu Cần Giờ là tuyến đường bộ duy nhất nối địa phương này với đất liền, nếu thu phí BOT sẽ hạn chế quyền lựa chọn của người dân. Ngoài ra, thành phố đã quy hoạch tuyến metro nối quận 7 (cũ) đến Cần Giờ, dự kiến khởi công năm 2026. Tuyến này chạy song song vị trí cầu, khi khai thác sẽ ảnh hưởng lưu lượng xe qua cầu, tác động phương án tài chính và khả năng thu hồi vốn nếu đầu tư BOT.

Phối cảnh dự án cầu Cần Giờ. Ảnh: Sở Quy hoạch và Kiến trúc (hiện là Sở Xây dựng TP HCM)

Theo quy hoạch, cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, nối huyện Cần Giờ với Nhà Bè (cũ). Hướng tuyến đi dọc đường 15B, cắt qua Nguyễn Bình, vượt sông và nối vào đường Rừng Sác, cách bến phà Bình Khánh khoảng 2,5 km về phía Nam.

Hiện giao thông giữa Cần Giờ và trung tâm TP HCM phụ thuộc vào phà Bình Khánh, vốn thường xuyên quá tải. Cùng với cầu Cần Giờ, tuyến metro dài 48,5 km đang được xúc tiến đầu tư, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại và hỗ trợ phát triển khi huyện này hình thành cảng trung chuyển quốc tế và khu đô thị biển.

Trung Nam Group cũng là đơn vị đang thi công dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố có xét yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn một) tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, theo hợp đồng BT. Dự án này đã hoàn thành hơn 90% song vướng pháp lý, thủ tục thanh toán cho nhà đầu tư nên dự án đã ngưng trệ nhiều năm nay.

Cuối tháng 7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 212 giao TP HCM chịu trách nhiệm thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất, hoặc bù chênh lệch bằng tiền để sớm hoàn thành dự án ngăn triều này.

Giang Anh