Phương án đường vượt biển hơn 104.000 tỷ đồng nối Cần Giờ - Vũng Tàu

TP HCMTuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài hơn 14 km, gồm cầu, hầm và đường dẫn, tổng vốn hơn 104.000 tỷ đồng, giúp rút ngắn thời gian đi lại còn 15-20 phút.

Theo tờ trình Tập đoàn Vingroup gửi UBND TP HCM, dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Điểm đầu nằm trên đường Biển Đông 2 (khu đô thị lấn biển Cần Giờ), điểm cuối kết nối đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình giao đường 30/4 tại Vũng Tàu.

Tuyến đi hướng Đông Nam, vượt vịnh Ghềnh Rái với phần lớn chiều dài nằm trên biển. Toàn tuyến dài hơn 14 km gồm 3,1 km hầm, gần 8 km cầu và khoảng 3 km đường dẫn. Dự án cần khoảng 137,5 ha đất; diện tích mặt nước, vật liệu đắp sẽ được xác định chi tiết ở giai đoạn sau.

Vũng Tàu đằng xa nhìn từ phía Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Trần

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 104.410 tỷ đồng, gồm cả lãi vay. Theo đề xuất, nhà đầu tư BT sẽ bố trí toàn bộ vốn, gồm chi phí giải phóng mặt bằng, không sử dụng ngân sách; Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất tương đương giá trị công trình.

Vingroup kiến nghị được giao làm nhà đầu tư, dự kiến khởi công quý I/2027 và hoàn thành quý I/2032. Doanh nghiệp đề xuất thành phố sớm phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và cho phép áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Theo Vingroup, Cần Giờ và Long Sơn - Vũng Tàu đều có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, công nghiệp - cảng biển và logistics, song chưa có tuyến giao thông trực tiếp. Hiện việc di chuyển phải đi vòng qua quốc lộ 51 hoặc dùng phà Cần Giờ - Vũng Tàu, mất 90-120 phút.

Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đang thi công, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Khi tuyến vượt biển hoàn thành, thời gian đi lại dự kiến rút xuống còn 15-20 phút, hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ, Khu công nghiệp Long Sơn, tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đồng thời giảm áp lực quốc lộ 51 và đường 965.

Cần Giờ cách Vũng Tàu khoảng 15 km qua vịnh Ghềnh Rái. Tuyến di chuyển ngắn nhất hiện nay là phà, hoạt động 6h-22h, giá vé 70.000 đồng mỗi lượt. Vingroup đang đầu tư khu đô thị biển Cần Giờ 2.870 ha, quy mô gần 230.000 người, đồng thời đề xuất tuyến metro nối Cần Giờ - trung tâm TP HCM tổng vốn đầu tư khoảng 3,3 tỷ USD.

Giang Anh