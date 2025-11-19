Điểm đầu Metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ nằm trong Công viên 23/9

Metro kết nối trung tâm TP HCM với Cần Giờ sẽ dời điểm đầu vào Công viên 23/9 thay vì tại nút giao Hàm Nghi - Lê Lợi để tránh các công trình di tích quanh chợ Bến Thành.

Thông tin nêu trong tờ trình UBND TP HCM gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố về hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (Tập đoàn Vingroup) nghiên cứu và đề xuất.

Trước đó, doanh nghiệp đề xuất kéo dài tuyến, chuyển điểm đầu từ khu vực Tân Thuận (quận 7 cũ) về gần chợ Bến Thành, tại nút giao Hàm Nghi - Lê Lợi (quận 1 cũ). Tuy nhiên, khu vực này có nhiều công trình di tích như chợ Bến Thành, trụ sở Hỏa Xa, Bảo tàng Mỹ thuật. Sở Văn hóa - Thể thao đề nghị phải tính toán kỹ để đảm bảo an toàn cho các di tích.

Khu vực ga ngầm Bến Thành sát Công viên 23/9 ở trung tâm TP HCM. Ảnh: Giang Anh

Từ yêu cầu trên, phương án mới được đưa ra là đặt điểm đầu phía trong Công viên 23/9. Từ đây, hướng tuyến chạy dọc khu đất công viên song song đường Lê Lai, đến Nguyễn Thái Học thì rẽ đi theo đường Ký Con và vượt qua rạch Bến Nghé. Sau đó, tuyến chuyển hướng đông bắc theo trục Hoàng Diệu; đến vị trí giao với Nguyễn Tất Thành thì bẻ sang hướng đông nam, bám hành lang đường Đoàn Như Hài.

Tuyến tiếp tục đi thẳng qua cảng Nhà Rồng, đến gần cầu Tân Thuận 2 thì nhập vào đường Nguyễn Văn Linh, qua nút giao Nguyễn Thị Thập đến phường Tân Mỹ, rồi kéo dài về Cần Giờ.

Quy mô, hướng tuyến dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ. Đồ họa: Khánh Hoàng

UBND TP HCM kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố sớm chấp thuận chủ trương triển khai để đẩy nhanh tiến độ. Các bước đánh giá, thẩm định hướng tuyến chi tiết sẽ tiếp tục thực hiện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dài gần 53 km, tổng mức đầu tư ước tính 85.650 tỷ đồng (khoảng 3,3 tỷ USD). Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao với thiết kế 350 km/h, trừ đoạn đi qua khu vực đô thị đông đúc. Giai đoạn đầu, dự án bố trí hai ga tại Bến Thành và Cần Giờ, sau đó bổ sung các ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Dự án dự kiến khởi công tháng 12 năm nay và hoàn thành năm 2028.

Giang Anh