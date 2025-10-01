Doanh nghiệp muốn tài trợ 3 phà đi Cần Giờ

Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ thuộc Vingroup đề xuất tài trợ 3 phà 200 tấn để giảm ùn tắc ở bến Bình Khánh, chờ các dự án hạ tầng lớn hoàn thành.

Đề xuất được gửi UBND TP HCM và các đơn vị liên quan. Doanh nghiệp mong muốn tài trợ 3 phà 200 tấn, hoạt động thường xuyên để tăng năng lực vận chuyển. Các phương tiện sẽ giao cho Lực lượng Thanh niên xung phong vận hành. Toàn bộ chi phí nhiên liệu, nhân công và phát sinh do doanh nghiệp chi trả.

Thời gian dự kiến khoảng 2,5 năm, gắn với mốc hoàn thành các công trình hạ tầng quan trọng của thành phố như cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt đô thị.

Phà chở khách ở bến Bình Khánh, năm 2020. Ảnh: Giang Anh

Theo doanh nghiệp, việc bổ sung thêm 3 phà trọng tải lớn sẽ giúp tăng gấp đôi công suất khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực.

Hiện bến phà Bình Khánh có 5 phương tiện gồm 2 phà 200 tấn và 3 phà 100 tấn, phục vụ khoảng 22.000 lượt khách mỗi ngày. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm, dịp lễ Tết và cuối tuần, khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn.

UBND TP HCM ủng hộ đề xuất của doanh nghiệp và yêu cầu sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện để sớm đưa phà vào hoạt động.

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km về phía Đông Nam, diện tích hơn 70.000 ha, trong đó gần 35.000 ha rừng ngập mặn phòng hộ. Vùng đất ngập nước này gắn liền hệ sinh thái rừng ngập mặn phục hồi sau chiến tranh, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam.

Hồi tháng 4, Tập đoàn Vingroup khởi công Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ diện tích 2.870 ha, quy mô dân số gần 230.000. Thành phố lên kế hoạch thu hút nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Thành phố cũng chấp thuận Vingroup nghiên cứu, lập hồ sơ tuyến metro dài 48,5 km, nối đại lộ Nguyễn Văn Linh đến dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Lê Tuyết - Giang Anh