Phân nhóm cấp căn cước công dân gắn chip

Nhóm nào cần gấp được ưu tiên làm căn cước trước, nhóm nào chưa cần có thể để sau, sẽ giúp người dân đỡ mệt mỏi ngồi chờ đến lượt.

Hiện nay, nhằm đảm bảo việc cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip theo đúng lộ trình mà Bộ Công an đề ra, nhiều địa phương phải dồn lực làm xuyên đêm mới kịp tiến độ. Cũng từ đây, nhiều bất cập xảy ra khi người dân mệt mỏi vì phải chờ đợi cả ngày mới đến lượt làm, mất thời gian, mất công sức, bỏ dở công việc, đôi khi ảnh hưởng cả đến thu nhập. Trong khi đó, bản thân công an các khu vực cũng luôn trong tình trạng quá tải do khối lượng công việc quá lớn.

Mới đây, tôi nghe nói đến trường hợp nhiều nơi ở TP HCM phải bố trí cả phòng máy lạnh, tivi cho bà con ngồi chờ để xem hài cho đỡ buồn ngủ, bày thêm trái cây để người dân đến làm CCCD ăn khuya cho đỡ đói. Thoạt nghe thì đây là một cách ứng xử rất có tình của lực lượng công an. Nhưng tôi lại tự hỏi, tại sao chúng ta phải khổ đến vậy?

Hiện nay, nhiều gia đình có vợ chồng đi làm, con cái đi học cả ngày, thành ra chỉ có thể cùng nhau đi làm CCCD sau giờ hành chính, cụ thể là buổi tối và cuối tuần. Do lượng người dân tập trung khung giờ này quá lớn khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải, việc làm CCCD có thể phải kéo dài xuyên đêm nhằm phục vụ người dân, gây mệt mỏi cả cho lực lượng chức năng và người đến làm giấy tờ.

Lộ trình chuyển đổi là do chúng ta đặt ra, vậy việc gì lại phải quá gấp rút để phải hành xác như thế? Thực tế, công an thì mệt mỏi, còn người dân cũng chẳng sung sướng gì khi phải đến để ăn trái cây, xem phim hài qua đêm. Tại sao chúng ta không khoanh vùng từng nhóm đối tượng, nhóm nào cần thiết (CMND cũ, học sinh chuẩn bị thi...) được ưu tiên làm trước, nhóm nào chưa cần gấp (đã có CCCD mã vạch, vẫn còn thời hạn sử dụng) để sau. Phân loại khoa học như vậy, tôi tin sẽ chẳng còn cảnh chen chúc vào một khung giờ để rồi không phải ai cũng được việc.

>> Cấp nhanh căn cước công dân bằng dịch vụ trực tuyến

Điển hình như ở khu vực tôi sinh sống. Cuối tuần vừa qua, công an phường có tổ chức đổi CCCD cho người dân. Thế nhưng, tất cả những gì chúng tôi nhận được chỉ là một lời nhắn từ ông tổ trưởng, nói rằng ra phường làm thủ tục, chẳng chia ngày giờ, ca buổi gì hết. Vậy là người dân cứ rảnh giờ nào lại lũ lượt kéo nhau ra làm giờ ấy (kể cả người mới đối CCCD mã vạch 12 số được mấy tháng). Tổ chức thiếu khoa học và phân loại như vậy, chẳng trách tình trạng ùn ứ, quá tải vẫn cứ xảy ra liên miên, gây chậm tiến độ cả bộ máy.

Bản thân tôi sau ba lần lóc cóc ra phường không đổi được CCCD mới cũng đành bỏ cuộc, chấp nhận dùng tiếp CCCD còn hạn của mình, chờ khi nào vãn bớt rồi đổi sau. Thậm chí, tôi có thể sẽ chấp nhận chịu phí cao hơn để đổi sau ngày 1/7/2021 cho đỡ mệt mỏi.

Tóm lại, tôi cho rằng cần phải nghĩ ra cách làm khoa học hơn để người dân không mất nhiều thời gian chờ đợi mà vẫn đảm bảo thứ tự trước sau. Ví dụ, một ngày, lực công an tính toán làm được cho bao nhiêu người thì phân chia rõ để người dân biết thứ tự để chờ đến lượt. Không nên làm đại trà, lẫn lộn như hiện nay bởi chẳng ai vui vẻ gì khi phải ngồi đợi cả ngày mà vẫn chưa biết mình có đến lượt không, mà đi đâu đó lại sợ mất lượt.

Một điều bất cập khác là hiện nay chưa có quy định cho phép người lao động được nghỉ phép mà không trừ lương để đi làm CCCD gắn chip. Việc tập trung quá đông người dân vào tối khuya như hiện nay, vừa khó có thể phòng dịch theo quy tắc 5K, lại ảnh hưởng đến sức khỏe cả người dân và chiến sĩ công an làm nhiệm vụ. Việc này có thể dẫn đến sai sót dữ liệu, gây ảnh hưởng tới quyền lợi người dân sau này.

Đỗ Nam

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.