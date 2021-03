Đi từ Cà Mau ra Lạng Sơn để làm thủ tục sang tên xe

Thời buổi công nghệ 4.0, thủ tục sang tên đổi chủ xe cũng cần được cải cách sao cho nhanh, gọn, tiện lợi, giảm chi phí cho người dân.

Ở thời kỳ công nghệ 4.0, theo tôi, chúng ta cần cải cách cách thủ tục sang tên đổi chủ xe sao cho nhanh, gọn, tiện lợi và giảm chi phí hơn so với hiện nay.

Lấy một ví dụ, người A (ở Cà Mau) và người B (ở Lạng Sơn) hiện cùng sống ở TP HCM. Khi người B mua xe của người A, theo quy định cũ, hai người phải mang xe về chỗ người A sinh sống để làm thủ tục và rút hồ sơ gốc. Sau đó, người B sẽ mang xe và hồ sơ gốc đó về Lạng Sơn để công an kiểm tra và cấp biển số.

Tiếp đó, người B mới có thể mang xe về TP HCM để sử dụng. Như vậy, chi phí cho việc hoàn tất sang tên chiếc xe là quá lớn, chưa kể còn rất phức tạp về thủ tục giấy tờ cũng như mất quá nhiều thời gian của các bên.

Ở thời đại công nghệ 4.0 này, để tiện lợi cho ba bên, các Bộ, ngành cần xem xét lại quy trình thủ tục này có còn phù hợp không? Theo tôi, nên thay đổi theo hướng: sau khi mua bán, công chứng sang tên, người A và B có thể qua công an nơi mình sinh sống để xin cấp đổi biển số. Công an kiểm tra hồ sơ công chứng, kiểm tra số khung, số máy xem có bị thay đổi không? Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, công an tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ chongười B.

Tiếp đó, công an TP HCM sẽ gửi hồ sơ (có thể qua email hoặc đường bưu điện) về Công an nơi người A sinh sống. Tại đây, hồ sơ tiếp tục được kiểm tra đầy đủ, trước khi chuyển lại cho Công an nơi người B sinh sống để đề nghị cấp biển số cho người B. Sau khi cấp xong, biển số sẽ được gửi lại cho công an TP HCM là xong, người B chỉ cần qua lấy biển số.

Theo tôi, cách này sẽ giúp giảm chi phí lại tiết kiệm nhiều thời gian cho các bên, tránh cảnh người dân phải chạy đi chạy lại từ Nam ra Bắc để hoàn thiện hồ sơ như hiện nay. Rất mong các cấp quản lý nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Mr. Bích

