Cấp nhanh căn cước công dân bằng dịch vụ trực tuyến

Chia sẻ những khó khăn khi đi làm căn cước công dân gắn chíp, độc giả Trang.nguyenthu1201:

"Bản thân tôi đã đi và thấy các bước làm rất hợp lý, tuy nhiên quá trình này bị kéo dài vì những lý do như sau:

1. Chụp hình tự động do máy nhận diện. Cán bộ thì muốn chụp hình đẹp cho dân nhưng máy không nhận và phải chụp lại nhiều lần để máy tiếp nhận.

2. Lăn tay theo phương pháp mới chứ không lăn thủ công như trước, tay sạch sẽ chứ không đen xì nhưng lại khiến tốn thời gian hơn.

Tôi thấy xót xa khi các cán bộ phải làm việc và người dân phải chờ đợi thâu đêm".

Đồng cảm với nhận định trên, bạn đọc Thang Ta chỉ ra những bất cập trong quá trình làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp: "Việc cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp là rất ưu việt, phù hợp với thời đại quản lý xã hội bằng công nghệ, tuy nhiên tôi thấy có một số bất cập sau:

- Công tác tuyên truyền triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip chưa thật tốt, dẫn đến bị động cả cho cán bộ làm và người dân. Chưa sắp xếp được các thứ tự ưu tiên cho từng đối tượng được cấp, tránh để người dân phải đợi lâu nhất là trong giai đoạn có dịch bệnh.

- Ngành công an chưa chuẩn bị được lực lượng cán bộ cơ sở đủ để triển khai theo tiến độ nên chiến sĩ công an phải làm việc xuyên đêm, nếu kéo dài sẽ không đảm bảo sức khỏe.

- Máy nhận dạng vân tay độ nhạy không cao, do đó tốn nhiều thời gian ở công đoạn này.

- Địa điểm tiếp dân cũng chưa được bố trí tiện nghi phục vụ.

Trên đây là ý kiến của cá nhân tôi đóng góp với cơ quan chủ quản nhằm phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn".

Đề xuất giải pháp giúp giảm thiểu thời gian, công sức của cán bộ và người dân, bạn đọc Zxc chia sẻ: "Việc làm căn cước này có thể giảm bớt công việc nếu Bộ Công an xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến. Nhân dân ở nhà nộp hồ sơ qua mạng, sau đó, cán bộ hẹn dân đến trụ sở, mang theo các loại giấy tờ đến để xác thực, thu nhận ảnh mặt người và vân tay. Cách làm như vậy đã được áp dụng ở nhiều dịch vụ công khác rồi. Hiện, ngành công an vẫn thực hiện thủ tục hành chính theo kiểu truyền thống, dân vẫn đến lấy tờ khai, tự khai, cán bộ công an lại nhập vào máy... Quá nhiều việc làm thủ công, cần nhiều người, lại mất nhiều thời gian, công sức của hai bên, khiến hiệu quả thấp. Đề nghị Bộ Công an khẩn trương áp dụng việc cấp công cước công dân gắn chíp thành dịch vụ công trực tuyến".

Đồng quan điểm, độc giả Lehuelinh206 nhấn mạnh: "Bộ Công an nên làm việc theo công nghệ 4.0. Không nhất thiết để cán bộ phải làm khuya như vậy, rồi ngày hôm sau ai làm? Thời buổi này, nên vi tính hoá, đặt lịch hẹn online cho từng ngày, số lượng từng ngày. Bản thân tôi cũng đăng ký online làm căn cước công dân tại Quận 1 (TP HCM), nhưng khi đến nơi lại không được cho vào. Rõ ràng hệ thống khai online và đặt lịch hẹn đang không hiệu quả".

"Tốt nhất là căn giờ trong tám tiếng hành chính làm được bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu hồ sơ, còn lại nên hẹn sang hôm sau. Muốn người dân không chen ngang thì có thể sử dụng máy bấm số thứ tự. Riêng những trường hợp cần sử dụng gấp mà căn cước công dân bị mất hoặc hết hạn thì có thể yêu cầu trình giấy xác nhận hay giấy tờ chứng minh lý do cần gấp để xét ưu tiên", bạn đọc Tùng Lâm gợi ý.

Trong khi đó, độc giả Mtv.duongminhanh lại đề xuất mở rộng cơ sở làm căn cước công dân về các phường để giảm tải cho tuyến trên: "Tôi thấy rằng cứ tiến độ này thì làm cả ngày đến đêm vẫn chỉ được hơn 300 hồ sơ là quá chậm. Nên triển khai về từng phường thì mới có thể tăng tốc được. Cả một quận, dân số hàng triệu người, mà có mỗi một điểm cấp, cứ tiến độ thế này thì còn lâu xong. Đề nghị tăng cường về từng phường để làm cho nhanh".

