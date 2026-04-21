Phân khúc MPV tháng 3 - Xpander bán gấp đôi Veloz, Avanza

Xpander bán hơn 1.700 xe trong tháng 3, chưa đối thủ nào đủ sức đe dọa ngôi vương của mẫu xe này ở phân khúc xe 7 chỗ cỡ nhỏ.

Doanh số Mitsubishi trong tháng 3 tăng gần 3 lần so với tháng liền kề. Đóng góp lớn vào mức tăng trưởng này là doanh số Xpander, mẫu xe chủ lực của hãng Nhật trong nhiều năm qua.

Mitsubishi Xpander (bao gồm cả Xpander Cross) bán ra 1.763 xe, tăng 185% so với tháng 2. Mức doanh số này nhiều hơn hai lần bộ đôi Avanza, Veloz của Toyota (793 xe). Nhờ đó, sản phẩm của Mitsubishi tiếp tục củng cố ngôi xe MPV cỡ nhỏ ăn khách nhất Việt Nam.

Kể từ khi ra mắt bản lắp ráp trong nước vào cuối 2022, bộ đôi xe MPV của Toyota chưa có nâng cấp thiết kế lẫn trang bị nào đáng kể. Ngược lại, Mitsubishi nhiều lần bổ sung các bản cập nhật cho Xpander lẫn Xpander Cross. Sức hút sản phẩm và nhu cầu tại đại lý nhìn chung không thay đổi đối với các sản phẩm này.

Xếp sau doanh số bộ đôi xe Nhật là bộ đôi xe Hàn: Kia Carens và Hyundai Stargazer. Hai mẫu xe này cũng tăng mạnh doanh số, lần lượt gấp đôi và gấp ba so với tháng 2, nhưng so với nhóm đầu vẫn còn thấp. Nhóm các mẫu xe bán chậm nhất vẫn là Suzuki XL7, Honda BR-V và Toyota Avanza.

Sau quý I, toàn phân khúc MPV cỡ nhỏ bán ra 10.381 xe, tăng 13% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, Xpander dẫn đầu phân khúc với 4.391 xe, giảm nhẹ 3,6% doanh số. Veloz tăng trưởng cao nhất, đạt 86,4%, chủ yếu do lượng bán hồi quý I/2025 khá thấp.

Veloz và Xpander tại Việt Nam. Ảnh: TMV, Thành Nhạn

MPV cỡ nhỏ hiện toàn bộ đều chạy xăng, thuộc các thương hiệu Nhật, Hàn. Trong bối cảnh làn sóng xe điện đang tăng nhanh ở Việt Nam, đặc biệt các phân khúc hướng đến nhu cầu chạy dịch vụ, nhóm MPV cỡ nhỏ dường như chưa chịu tác động nhiều.

Lớn hơn về kích thước và tầm giá là nhóm MPV cỡ trung, nơi hội tụ của những Toyota Innova Cross, Hyundai Custin, các mẫu xe Trung Quốc chạy xăng, thuần điện như MG G50, BYD M6, GAC M6 Pro. Và đặc biệt là bộ đôi thuần điện đang thống trị doanh số thị trường lẫn toàn phân khúc MPV nói chung: VinFast Limo Green và VF MPV 7.

Phạm Trung