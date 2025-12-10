10 ôtô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 11

Honda Accord là xe bàn giao ít nhất tháng 11 với 8 xe, Kia Morning xếp thứ hai với 16 xe, Toyota Alphard vị trí thứ ba với 20 xe.
Lương Dũng
Toyota Vios giữ ngôi đầu bảng xếp hạng doanh số với 1.402 xe, Honda City tiếp nối với 1.287 xe, Hyundai Accent xếp thứ ba với 609 xe.
Xe VinFast chiếm đa số với 4 trên 5 mẫu xe gầm cao bán nhiều nhất tháng 10, trong khi xe ICE chỉ có Mitsubishi Xforce xếp hạng 5.
Hãng xe VinFast giữ 4 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số tháng 10, trong đó mẫu xe điện mini VF 3 bán nhiếu nhất với 4.619 xe.
Honda Accord, Ford Mustang Much-E, Suzuki Jimny là ba mẫu xe "đội sổ" danh sách bàn giao ít nhất tháng 10.