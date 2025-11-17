Quay lại Xe Thứ hai, 17/11/2025
5 xe gầm cao bán nhiều nhất tháng 10

Xe VinFast chiếm đa số với 4 trên 5 mẫu xe gầm cao bán nhiều nhất tháng 10, trong khi xe ICE chỉ có Mitsubishi Xforce xếp hạng 5.

Thứ hai, 17/11/2025, 07:31 (GMT+7)
  • Bắc
  • Trung
  • Nam
  • Không công bố số liệu vùng miền
Nguồn: VAMA, VinFast

VinFast VF 3
1

VinFast VF 3

Ôtô của năm 2024
Doanh số: 4.619
Giá niêm yết: 299 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe siêu nhỏ
VinFast VF 5
2

VinFast VF 5

Doanh số: 4.450
Giá niêm yết: 529 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe nhỏ cỡ A+/B-
VinFast Herio Green
3

VinFast Herio Green

Doanh số: 2.920
Giá niêm yết: 499 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe nhỏ cỡ A+/B-
VinFast VF 6
4

VinFast VF 6

Doanh số: 2.524
Giá niêm yết: 689 triệu - 749 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Mitsubishi Xforce
5

Mitsubishi Xforce

Doanh số: 1.854 (831 - 721 - 302)
 
 
 
Giá niêm yết: 599 triệu - 705 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Minh Vũ

