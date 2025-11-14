10 ôtô bán nhiều nhất thị trường Việt Nam tháng 10

Hãng xe VinFast giữ 4 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số tháng 10, trong đó mẫu xe điện mini VF 3 bán nhiếu nhất với 4.619 xe.