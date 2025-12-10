10 ôtô bán nhiều nhất thị trường Việt Nam tháng 11 - xe VinFast áp đảo

Hãng xe Việt Nam VinFast áp đảo bảng xếp hạng doanh số bán hàng tháng 11 với bốn mẫu xe dẫn đầu danh sách.