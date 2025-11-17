5 xe gầm thấp bàn giao nhiều nhất tháng 10

Toyota Vios giữ ngôi đầu bảng xếp hạng doanh số với 1.402 xe, Honda City tiếp nối với 1.287 xe, Hyundai Accent xếp thứ ba với 609 xe.
Minh Vũ
Ôtô VinFast áp đảo những thứ hạng đầu tiên, VF 5 duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số, VF 3 giữ thứ hai.
Honda Civic Type R, Ford Explorer là hai cái tên "đội sổ" trong danh sách xe bán ít nhất tháng 9.
Bốn mẫu VinFast dẫn đầu danh sách ôtô bán chạy nhất tháng 7, với VF 3 bàn giao nhiều nhất với 3.140 xe, xe Hàn vẫn vắng bóng.
Cặp VinFast VF 3, VF 5 dẫn đầu doanh số 6 tháng đầu năm với lượng bán vượt trội so với những mẫu xe còn lại trong bảng xếp hạng.