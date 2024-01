'Oppenheimer' đại thắng Quả Cầu Vàng 2024

Bom tấn "Oppenheimer" của Christopher Nolan thắng năm đề cử, gồm giải quan trọng Phim chính kịch hay nhất Quả Cầu Vàng, sáng 8/1 (giờ Hà Nội).

Oppenheimer vượt qua nhiều phim gây sốt năm qua như: Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Anatomy of a Fall để giành chiến thắng. Khi người dẫn chương trình Oprah Winfrey xướng tên, đạo diễn Christopher Nolan xúc động cùng êkíp lên nhận giải.

Trên sân khấu, đạo diễn lừng danh nói: "Lần duy nhất tôi từng đứng trên sân khấu này là khi nhận một trong những giải thưởng thay cho người bạn Heath Ledger. Điều đó thật phức tạp và đầy thử thách đối với tôi. Tôi bị nghẹn giọng khi đang nói và Robert Downey Jr. đã trao cho tôi một cái nhìn yêu thương và ủng hộ. Ánh mắt khi đó giống như hành động anh ấy đang dành cho tôi bây giờ. Tôi nghĩ việc chấp nhận giải thưởng cho mình sẽ đơn giản. Nhưng ở vị trí đạo diễn, tôi nhận ra mình chỉ có thể thay mặt mọi người trong đoàn phim nhận giải này. Những đạo diễn như chúng tôi đã gắn kết mọi người và cố gắng khiến họ nỗ lực hết mình".

Vợ của Nolan - nhà sản xuất phim Emma Thomas - dành nhiều lời tri ân chồng: "Đây là trải nghiệm đáng kinh ngạc khi thực hiện phim này. Những gì chúng tôi làm là hợp tác cùng nhau, điều đó thật tuyệt vời và thú vị. Tôi thấy điều đó hoàn toàn kỳ diệu. Tôi rất vui vì anh Chris đã được công nhận sau nhiều năm. Anh luôn biết cách phát huy những điều tốt nhất ở mọi người".

Christopher Nolan (trái) và vợ - nhà sản xuất Emma Thomas - ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024. Ảnh: AFP

Theo IndieWire, Nolan là một trong những nhà làm phim thành công nhất Hollywood. Đạo diễn nhận nhiều lời khen từ giới phê bình lẫn thành công ở phòng vé. Tuy nhiên, trước khi đoạt giải ở Quả Cầu Vàng, Nolan "trắng tay" ở một số lễ trao giải điện ảnh nổi tiếng. Nghệ sĩ từng nhận năm đề cử Oscar, trong đó có hai đề cử Phim hay nhất và một đề cử Đạo diễn xuất sắc, nhưng vẫn chưa giành được chiến thắng nào.

Ngoài được vinh danh một trong những hạng mục quan trọng nhất, phim còn giúp Christopher Nolan đoạt cúp Đạo diễn điện ảnh xuất sắc, Nam diễn viên chính kịch xuất sắc được trao cho Cillian Murphy, Nam diễn viên phụ xuất sắc (Robert Downey Jr.) và Nhạc phim điện ảnh hay nhất (Ludwig Göransson).

Trailer 'Oppenheimer' Trailer "Oppenheimer". Video: CGV

Trước đó, tác phẩm là một trong hai phim nhận nhiều đề cử nhất - tám đề cử. Tác phẩm của Nolan có kinh phí 100 triệu USD, được giới phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất năm nay. Tác phẩm chuyển thể từ sách tiểu sử American Prometheus, do Kai Bird và Martin Sherwin viết, xoay quanh cuộc sống và công việc của nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy đóng), người lãnh đạo Dự án Manhattan sản xuất vũ khí hạt nhân.

Theo thống kê của đơn vị quan sát phòng vé quốc tế Box Office Mojo, doanh thu phim cao thứ ba năm nay (hơn 950 triệu USD), đứng sau Barbie và The Super Mario Bros. Movie (hơn 1,3 tỷ USD). Đây cũng là phim có lượng bán vé nhiều thứ ba trong số 12 tác phẩm của Nolan. Tác phẩm vượt Saving Private Ryan (1998), do Steven Spielberg đạo diễn, trở thành tác phẩm về Thế chiến II ăn khách nhất mọi thời, theo Variety. Phim xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi) có doanh thu cao thứ hai mọi thời, sau Joker (2019).

Tạo hình Cillian Murphy trong phim "Oppenheimer". Murphy đoạt giải Nam diễn viên chính kịch xuất sắc ở Quả Cầu Vàng 2024. Ảnh: Universal Pictures

Các cá nhân, tác phẩm thắng năm nay được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Giải Phim hay nhất thể loại âm nhạc hoặc hài kịch thuộc về Poor Things của đạo diễn Yorgos Lanthimos. Nội dung xoay quanh Bella (Emma Stone đóng), cô gái được nhà khoa học Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) hồi sinh từ cõi chết. Cảm thấy ngột ngạt bởi sự bao bọc của Baxter, Bella bỏ trốn cùng Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), một luật sư láu cá và ranh mãnh. Từ đó, cô dấn thân vào những cuộc phiêu lưu bí ẩn. Phim còn giúp Emma Stone đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc.

Tác phẩm đoạt Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2023 - Anatomy of a Fall - vượt Oppenheimer, Killers of Flower Moon giành giải Kịch bản phim điện ảnh xuất sắc. Dự án còn thắng hạng mục Phim không nói tiếng Anh xuất sắc. Tác phẩm do Justine Triet đạo diễn, viết kịch bản cùng người yêu - Arthur Harari.

Trailer 'Anatomy of a Fall' Trailer "Anatomy of a Fall" (Kỳ án trên đồi tuyết), chiếu trong nước ngày 10/11. Video: CGV

Phim xoay quanh vụ việc Samuel Maleski (Samuel Theis), chồng của nhà văn người Đức Sandra Voyter (Sandra Hüller) được phát hiện tử vong do rơi từ lầu cao. Bên cạnh giả thuyết tự tử, nhiều nghi vấn đổ về phía Sandra khi cô là người duy nhất ở nhà cùng thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

The Boy and the Heron của đạo diễn Hayao Miyazaki thắng Phim hoạt hình xuất sắc. Nội dung kể về Mahito, 12 tuổi (do Soma Santoki lồng tiếng), ám ảnh về sự cố khiến người mẹ qua đời, không chấp nhận những thay đổi diễn ra xung quanh. Một ngày nọ, Natsuko - em ruột của mẹ Mahito - bỗng dưng biến mất sau khi đi vào tòa lâu đài bí ẩn. Mahito quyết định lên đường tìm cô, đồng thời giải mã cái chết của mẹ mình.

Phim The Holdovers thắng hai giải, gồm Nam chính xuất sắc thể loại âm nhạc hoặc hài kịch được trao cho Paul Giamatti và Nữ phụ xuất sắc thuộc về Da'Vine Joy Randolph.

Giải Nữ diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh chính kịch thuộc về Lily Gladstone trong Killers of the Flower Moon. Diễn viên đóng vai Mollie, vợ của Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio). Theo Variety, nghệ sĩ thể hiện tốt quá trình chuyển biến của nhân vật, từ dịu dàng khi gặp Ernest lần đầu, đau đớn lúc chứng kiến người thân qua đời, đến sự lạnh lùng trong màn đối chất với Ernest ở đoạn cuối.

Gladstone 37 tuổi, là ngôi sao đang lên ở Hollywood. Năm 2008, Gladstone tốt nghiệp Đại học Montana chuyên ngành Nghiên cứu người Mỹ bản địa. Cô từng góp mặt trong một số dự án, được khán giả chú ý khi tham gianCertain Women (2016).

* Danh sách thắng giải Quả Cầu Vàng 2024

Ở lĩnh vực truyền hình, Succession của HBO nhận bốn giải, gồm Series chính kịch xuất sắc, Nữ diễn viên xuất sắc phim truyền hình chính kịch cho Sarah Snook, Nam diễn viên xuất sắc phim truyền hình chính kịch (Kieran Culkin) và Nam phụ phim truyền hình xuất sắc (Matthew Macfadyen). Loạt phim xoay quanh bốn người con trong một gia đình giàu có, tiếp quản tập đoàn của cha sau khi ông qua đời.

Beef thắng các hạng mục được đề cử. Tác phẩm đoạt giải Limited series hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình xuất sắc. Diễn viên Steven Yeun và Ali Wong lần lượt giành danh hiệu Nam - nữ diễn viên xuất sắc.

'Beef' - rắc rối từ sự nóng giận Phim "Beef" dán nhãn 18+, gồm 10 tập, do hãng A24 sản xuất.

Loạt phim do Lee Sung Jin sáng tạo, kể về cuộc sống của hai người gốc Á - Amy Lau (Ali Wong) và Danny Cho (Steven Yeun). Khi đang lùi xe trong bãi đỗ của siêu thị, Danny phát cáu vì bị Amy bóp còi, lập tức đuổi theo người kia nhằm trút bỏ cơn giận. Kế hoạch không thành, Danny tìm thông tin biển số xe, đến tận nhà Amy. Sau đó, cả hai liên tục trả đũa nhau bằng những tình huống dở khóc dở cười, khiến cuộc sống của họ lâm vào bi kịch.

Giải Phim truyền hình xuất sắc thể loại âm nhạc hoặc hài kịch thuộc về The Bear. Diễn viên Jeremy Allen White và Ayo Edebiri, lần lượt giành danh hiệu Nam - nữ diễn viên series hài và nhạc kịch. Trong khi đó, Elizabeth Debicki của series The Crown nhận Nữ phụ phim truyền hình xuất sắc.

Năm nay, Quả Cầu Vàng 2024 giới thiệu thêm hai giải thưởng mới. Trong đó, hạng mục Màn trình diễn xuất sắc nhất trong phim hài độc thoại hoặc truyền hình được trao cho Ricky Gervais với show Ricky Gervais: Armageddon.

Giải Quả Cầu Vàng do công ty Eldridge Industries và Dick Clark Productions (DCP) nắm quyền điều hành, sau khi Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bán toàn bộ tài sản, quyền lợi và quyền sở hữu chương trình, hồi tháng 6.

Năm nay, lễ trao giải Quả Cầu Vàng trực tiếp trên truyền hình. Ban tổ chức cập nhật kết quả trên website và các nền tảng mạng xã hội. Mỗi hạng mục có sáu tác phẩm tranh giải, thay vì năm phim như trước. Sự kiện chào đón nhiều nghệ sĩ được đề cử, khách mời đình đám, gồm Taylor Swift, Timothée Chalamet, Margot Robbie. Các nghệ sĩ công bố đề cử thay phiên nhau tạo tiếng cười, giúp không khí sự kiện thêm sôi động.

Quế Chi (theo: Variety, Hollywood Reporter)