Phim của Dương Tử Quỳnh thắng giải tiền Oscar

Mỹ“Everything Everywhere All at Once” - Dương Tử Quỳnh đóng chính - thắng giải phim hay nhất tại Critics Choice Awards.

Lễ trao giải của Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng (BFCA) diễn ra sáng 16/1 (giờ Hà Nội) tại khách sạn Fairmont Century Plaza ở Los Angles. Everything Everywhere All at Once - dẫn đầu mảng điện ảnh với 14 đề cử - thắng năm giải, gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc.

Diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy - đóng nhân vật Waymond Wang - giành giải nam phụ. Everything Everywhere All at Once còn thắng thêm các hạng mục dựng phim, kịch bản. Nữ chính Dương Tử Quỳnh chịu thua trước màn thể hiện của minh tinh Cate Blanchett trong Tar.

Êkíp "Everything Everywhere All at Once" trên sân khấu nhận giải. Ảnh: Variety