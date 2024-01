'Oppenheimer' dẫn đầu đề cử giải tiền Oscar 2024

"Oppenheimer" nhận bốn đề cử mảng điện ảnh của Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG Awards), giải tiền Oscar quan trọng bậc nhất Hollywood.

Theo Variety, Hiệp hội Diễn viên Mỹ công bố các đề cử hôm 10/1. Trong đó, Oppenheimer là một trong hai tác phẩm nhận nhiều đề cử nhất ở mảng điện ảnh, tranh hạng mục quan trọng nhất - dàn diễn viên xuất sắc - cùng Killers of the Flower Moon, American Fiction, The Color Purple và Barbie. Các hạng mục khác gồm Nam chính xuất sắc (diễn viên Cillian Murphy), Nam phụ xuất sắc (Robert Downey Jr.) và Nữ phụ xuất sắc (Emily Blunt).

Trailer 'Oppenheimer' Trailer "Oppenheimer". Theo thống kê của đơn vị quan sát phòng vé quốc tế Box Office Mojo, doanh thu phim cao thứ ba năm nay (hơn 950 triệu USD). Video: CGV

Cùng ngày, nhà làm phim Christopher Nolan nhận đề cử Đạo diễn phim truyện xuất sắc tại Giải thưởng Hiệp hội Đạo diễn Mỹ lần thứ 76. Trước đó, phim đại thắng Quả Cầu Vàng 2024 với năm giải, trong đó có Phim chính kịch hay nhất, sáng 8/1 (giờ Hà Nội).

Variety nhận định các đề cử của SAG Awards thường trùng với đề cử giải Oscar, do nhiều hội viên của Hiệp hội Diễn viên Mỹ đồng thời là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Điển hình, bốn nghệ sĩ giành giải SAG Awards 2023 - gồm Brendan Fraser, Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy và Jamie Lee Curtis - đều thắng Oscar cho vai diễn của họ.

Dù SAG Awards không có giải thưởng cho phim hay nhất, đề cử quan trọng nhất của giải thưởng này - Dàn diễn viên xuất sắc - có thể giúp dự đoán người chiến thắng cho hạng mục Phim xuất sắc Oscar. Từ khi ra mắt lần đầu năm 1995, chỉ có bốn tác phẩm là phim hay nhất giải Oscar mà không nhận được đề cử từ SAG Awards cho dàn diễn viên, gồm: Braveheart (1995), The Shape of Water (2017), Green Book (2018) và Nomadland (2020).

Cillian Murphy (phải) - tài tử đóng "Oppenheimer" - tranh giải SAG Awards 2024 cùng bốn diễn viên khác. Ảnh: Apple TV+

Oppenheimer có kinh phí 100 triệu USD, được giới phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất năm nay. Tác phẩm chuyển thể từ sách tiểu sử American Prometheus, do Kai Bird và Martin Sherwin viết, xoay quanh cuộc sống và công việc của nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy đóng), người lãnh đạo Dự án Manhattan sản xuất vũ khí hạt nhân.

Phim có lượng bán vé nhiều thứ ba trong số 12 tác phẩm của Nolan, vượt Saving Private Ryan (1998), do Steven Spielberg đạo diễn, trở thành tác phẩm về Thế chiến II ăn khách nhất mọi thời, theo Variety. Phim xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi) có doanh thu cao thứ hai mọi thời, sau Joker (2019).

Christopher Nolan (trái) và vợ - nhà sản xuất Emma Thomas - ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024. Ảnh: AFP

Một số nghệ sĩ được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng không góp mặt ở vòng đề cử, như Leonardo DiCaprio (phim Killers of the Flower Moon), Greta Lee (Past Lives). Ngược lại, Penélope Cruz nằm trong hạng mục Nữ phụ xuất sắc cho vai diễn trong Ferrari, dù vắng mặt ở danh sách đề cử các giải thưởng điện ảnh trước đó. Dàn diễn viên May December - Julianne Moore, Natalie Portman và Charles Melton - cũng không được đề cử.

Trong lĩnh vực truyền hình, mùa cuối của series Succession dẫn đầu với năm đề cử. Các phim Ted Lasso, The Bear và The Last of Us đều giành bốn đề cử. Hạng mục Dàn diễn viên xuất sắc trong loạt phim hài là cuộc đua giữa The Bear, Ted Lasso, Only Murders in the Building, Abbott Elementary và Barry.

Ở các giải cá nhân, cạnh tranh với Cillian Murphy trong hạng mục Nam chính xuất sắc là Paul Giamatti (The Holdovers), Colman Domingo (Rustin), Jeffrey Wright (American Fiction) và Bradley Cooper (Maestro).

Hạng mục Nữ chính xuất sắc thể loại phim điện ảnh là cuộc đua giữa Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) và Emma Stone (Poor Things). Cả hai đều đoạt giải thưởng diễn xuất tại Quả Cầu Vàng 2024. Họ tiếp tục tranh giải SAG Awards với Carey Mulligan (Maestro), Annette Bening (Nyad) và Margot Robbie (Barbie).

Lily Gladstone - đóng "Killers of the Flower Moon" - được đánh giá là một trong những đối thủ "nặng ký" ở các giải thưởng điện ảnh năm nay. Ảnh: Apple TV+

Ba diễn viên series Succession đều nhận đề cử Nam chính xuất sắc thể loại phim truyền hình dài tập, gồm Kieran Culkin, Brian Cox và Matthew Macfadyen. Ngoài ra, Pedro Pascal (The Last of Us) và Billy Crudup (The Morning Show) cũng nhận được đề cử. Hạng mục Nữ chính xuất sắc thể loại chính kịch dài tập là cuộc tranh tài giữa Sarah Snook (Succession), Jennifer Aniston (The Morning Show), Elizabeth Debecki (The Crown), Bella Ramsey (The Last of Us) và Keri Russell (The Diplomat).

Ngôi sao phim Ted Lasso - Jason Sudekis và Brett Goldstein cùng Bill Hader (Barry) và Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach (The Bear) nhận đề cử Nam chính xuất sắc thể loại hài kịch. Trong khi đó, hạng mục Nữ chính xuất sắc gồm Quinta Brunson (Abbott Elementary), Ayo Edebiri (The Bear), Hannah Waddingham (Ted Lasso) và bộ đôi The Marvelous Mrs. Maisel - Alex Borstein cùng Rachel Brosnahan.

Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (The Screen Actors Guild Award, viết tắt là SAG Awards) tôn vinh diễn xuất nổi bật trong lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh. Tượng vàng là một nam giới một tay nắm mặt nạ hài kịch và tay còn lại cầm mặt nạ bi kịch. Tổ chức từ năm 1995, SAG Award được xem là một trong những giải quan trọng bậc nhất tại Hollywood trước thềm Oscar. Năm nay, lễ trao giải SAG Awards lần thứ 30 sẽ được phát trực tiếp toàn cầu trên nền tảng Netflix, vào ngày 24/2.

Quế Chi (theo Variety)