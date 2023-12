'Oppenheimer' nhận 8 đề cử Quả Cầu Vàng

"Oppenheimer" - phim của đạo diễn Christopher Nolan - là một trong hai tác phẩm nhận nhiều đề cử nhất ở Quả Cầu Vàng 2024, công bố hôm 11/12.

Theo Variety, tác phẩm cạnh tranh với nhiều đối thủ "nặng ký" như Killers of the Flower Moon, Maestro, Anatomy of a Fall, The Zone of Interest và Past Lives ở hạng mục Phim hay nhất thể loại chính kịch. Tác phẩm còn góp mặt ở hạng mục Đạo diễn điện ảnh xuất sắc, Kịch bản điện ảnh xuất sắc, Thành tựu điện ảnh và phòng vé (Cinematic and Box Office Achievement).

Trailer 'Oppenheimer' Trailer "Oppenheimer". Video: Universal Pictures

Bộ phim giúp Cillian Murphy được đề cử Nam diễn viên chính kịch xuất sắc, Robert Downey Jr. nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc, Emily Blunt (Nữ diễn viên phụ xuất sắc) và Ludwig Göransson (Nhạc phim điện ảnh hay nhất).

Oppenheimer có kinh phí 100 triệu USD, được giới phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất năm nay. Tác phẩm chuyển thể từ sách tiểu sử American Prometheus, do Kai Bird và Martin Sherwin viết, xoay quanh cuộc sống và công việc của nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy đóng), người lãnh đạo Dự án Manhattan sản xuất vũ khí hạt nhân.

Theo thống kê của đơn vị quan sát phòng vé quốc tế Box Office Mojo, doanh thu Oppenheimer cao thứ ba năm nay (hơn 950 triệu USD), đứng sau Barbie và The Super Mario Bros. Movie (hơn 1,3 tỷ USD). Đây cũng là phim có lượng bán vé nhiều thứ ba trong số 12 tác phẩm của Nolan.

Tác phẩm vượt Saving Private Ryan (1998), do Steven Spielberg đạo diễn, trở thành tác phẩm về Thế chiến II ăn khách nhất mọi thời, theo Variety. Phim xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi) có doanh thu cao thứ hai mọi thời, sau Joker (2019).

Cillian Murphy trong phim "Oppenheimer". Ảnh: Universal Pictures

Ở mảng truyền hình, series Succession (2018-2023) nhận chín đề cử cho mùa cuối. Ngoài Succession, cuộc đua phim truyền hình hay nhất sẽ có sự tham gia của 1923, The Crown, The Diplomat, The Last of Us và The Morning Show. The Bear và Only Murders in the Building - đều đạt năm đề cử - sẽ tranh giải phim hài kịch hay nhất với Abbott Elementary, Barry, Jury Duty và Ted Lasso.

Năm nay, mỗi hạng mục có sáu tác phẩm tranh giải, thay vì năm phim như trước. Quả Cầu Vàng 2024 giới thiệu thêm hai giải thưởng mới nhằm tôn vinh tác phẩm có thành tích phòng vé cao và các màn trình diễn hài độc thoại.

Giải Quả Cầu Vàng do công ty Eldridge Industries và Dick Clark Productions (DCP) nắm quyền điều hành, sau khi Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bán toàn bộ tài sản, quyền lợi và quyền sở hữu chương trình, hồi tháng 6. Sự kiện năm nay diễn ra vào ngày 7/1, truyền hình trực tiếp trên CBS, đơn vị phát sóng mới của lễ trao giải.

Năm ngoái, The Fabelmans và The Banshees of Inisherin thắng hai giải điện ảnh quan trọng nhất. Ở các hạng mục diễn xuất, ban tổ chức trao nhiều cup cho các diễn viên đa chủng tộc. Đa phần người đoạt giải mang gốc Phi, Á thay vì nghệ sĩ da trắng. Hai ngôi sao châu Á của Everything Everywhere All at Once - Quan Kế Huy và Dương Tử Quỳnh - thắng Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Màn phát biểu của họ được đánh giá là những khoảnh khắc truyền cảm hứng tại lễ trao giải năm nay.

Dương Tử Quỳnh phát biểu nhận giải Dương Tử Quỳnh phát biểu nhận giải Nữ chính xuất sắc tại Quả Cầu Vàng lần thứ 80. Video: NBC

* Danh sách đề cử Quả Cầu Vàng 2024

Quế Chi