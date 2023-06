Giải Quả Cầu Vàng bị bán

Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bán giải Quả Cầu Vàng cho chủ khác, sau tám thập niên hoạt động, vướng nhiều bê bối.

Theo Reuters, đơn vị sở hữu mới của Giải Quả Cầu Vàng là hai công ty Eldridge Industries và Dick Clark Productions (DCP). Hôm 12/6, hai đơn vị ký kết hợp tác thâu tóm toàn bộ tài sản, quyền lợi và quyền sở hữu chương trình. Hiệp hội Báo chí Nước ngoài tại Hollywood (HFPA) không còn quyền tổ chức, lãnh đạo giải.

Todd Boehly, chủ tịch Eldridge Industries nói: "Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Quả Cầu Vàng. Tôi và các đối tác ở công ty DCP rất biết ơn chủ tịch HFPA Helen Hoehne vì cam kết thực hiện kế hoạch quản lý, đồng thời tin tưởng vào hướng đi mới cho lễ trao giải".

Quả Cầu Vàng do HFPA sáng lập năm 1943, là giải thưởng thu hút đông khán giả thứ ba tại Mỹ, sau Oscar và Grammy. Ban giám khảo gồm 95 thành viên của các tờ báo thuộc 55 quốc gia. Ảnh: Sky News

Trên Variety, chủ tịch HFPA - Helen Hoehne - nói thỏa thuận thay đổi đã được 95 thành viên của hiệp hội thông qua. Số tiền từ việc bán bản quyền không được tiết lộ, được gộp chung với các nguồn lực của HFPA để thành lập Quỹ Quả Cầu Vàng, do hai công ty mới quản lý, nhằm tăng ngân sách cho hoạt động từ thiện. Một số thành viên HFPA, trong đó có Chủ tịch Helen Hoehne, tham gia cơ cấu tổ chức mới, còn những người còn lại rời đi.

Trong bài phỏng vấn tháng 12/2021 với The Times, Todd Boehly nói việc tái thiết Quả Cầu Vàng thành tổ chức thương mại giúp chuyên nghiệp hóa chương trình, sau loạt ồn ào và tin đồn tiêu cực. Kế hoạch của Boehly được các thành viên HFPA thông qua vào tháng 7 năm ngoái. Theo đó, các thành viên ở lại sẽ nhận mức lương hàng năm 75.000 USD, những người thôi việc nhận 225.000 USD trợ cấp.

Variety nhận xét việc thay đổi cơ cấu cho phép Quả Cầu Vàng được hưởng nhiều cơ hội kinh doanh hơn so với chế độ của HFPA. Cây bút Josh Rottenberg của LA Times viết: "Ngay cả khi Quả Cầu Vàng bắt tay thực hiện chương trình mới, tương lai của nó vẫn chưa chắc chắn". Theo The Times, một cựu thành viên giấu tên cho biết động thái này biến Quả Cầu Vàng trở thành liên doanh thương mại kém uy tín.

Tom Cruise nhận giải nam chính Quả Cầu Vàng năm 1990 với phim "Fourth of July". Ảnh: AP

Trải qua 80 lần tổ chức, giải thưởng là nơi nâng đỡ nhiều nghệ sĩ Hollywood nhưng cũng vướng nhiều ồn ào. Các năm cuối thuộc quản lý của HFPA, sự kiện bị các nhà phê bình đánh giá "thiếu chuyên nghiệp" (theo CNBC), "hời hợt, chắp vá" (Vox) và "hỗn loạn" (Los Angeles Times).

Ba năm qua, giải từng bị tố cáo hoạt động theo lợi ích nhóm với mô hình tham nhũng, giao thương ngầm trong khi được miễn thuế, trợ cấp thành viên không đúng mức thu nhập. Trong đó, thông tin tổ chức không có thành viên da đen khiến nhiều người nghi ngờ HFPA phân biệt chủng tộc, dẫn đến làn sóng tẩy chay ban tổ chức, điển hình là vụ Tom Cruise trả ba cup Quả Cầu Vàng.

Hồi tháng 1, Quả Cầu Vàng nỗ lực tìm lại danh tiếng, được truyền hình trực tiếp sau hai năm bị cắt sóng. Tổ chức tích cực cải tổ nội bộ, nâng tổng số thành viên da màu lên 10%, mời danh hài gốc phi Jerrod Carmichael dẫn chương trình, thay cho những nghệ sĩ da trắng trước đây.

Brendan Fraser - một trong những tên tuổi được chú ý nhất tại vòng tranh giải với tác phẩm The Whale - không dự Quả Cầu Vàng tổ chức hồi tháng 1. Ảnh: Reuters

Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood được thành lập năm 1943, dành cho các nhà báo nước ngoài đưa tin về Hollywood. Từ năm 1944 đến nay, các thành viên của HFPA tiến hành bỏ phiếu bầu chọn các phim và thành viên êkíp được đề cử và đoạt giải Quả Cầu Vàng.

Năm ngoái, ở các hạng mục diễn xuất, ban tổ chức trao nhiều cup cho các diễn viên đa chủng tộc. Đa phần người đoạt giải mang gốc Phi, Á thay vì nghệ sĩ da trắng. Hai ngôi sao châu Á của Everything Everywhere All at Once - Quan Kế Huy và Dương Tử Quỳnh - thắng Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Màn phát biểu của họ cũng được đánh giá là những khoảnh khắc truyền cảm hứng tại lễ trao giải năm nay.

Hai công ty chủ quản mới sẽ phối hợp các đối tác tổ chức giải Quả Cầu Vàng lần thứ 81 ngày 7/1/2024. Tuy nhiên, đơn vị truyền hình phát sóng chưa được công bố.

Dương Tử Quỳnh phát biểu nhận giải Dương Tử Quỳnh phát biểu nhận giải Nữ chính xuất sắc tại Quả Cầu Vàng lần thứ 80. Video: NBC

Quế Chi