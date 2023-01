Colm từ chối gặp Padraic, cắt ngón tay sau mỗi lần bạn thân tìm đến ông, trong phim "The Banshees of Inisherin".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

'The Banshees of Inisherin': Cô đơn trong tình bạn Trailer phim "The Banshees of Inisherin".

Tác phẩm thứ tư của đạo diễn, biên kịch Martin McDonagh được giới phê bình đánh giá là ứng viên "nặng ký" cho Oscar năm nay. Tác phẩm ra mắt trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 79 năm 2022, được đề cử giải Sư Tử Vàng. Tại liên hoan phim, Collin Farrell giành Cúp Volpi cho Nam diễn viên chính xuất sắc và McDonagh thắng giải Golden Osella cho Kịch bản hay nhất.

Tác phẩm xoay quanh cuộc sống hai người bạn Colm (Brendan Gleeson) và Padriac (Collin Farrell) trên hòn đảo hư cấu Inisherin ngoài khơi Ireland. Một ngày, Colm quyết định cắt đứt tình bạn với Padriac. Không chấp nhận, Padriac tìm mọi cách gặp bạn mình để hỏi rõ lý do.

Phim có cốt truyện đơn giản, cao trào nằm ở những xung đột ẩn sâu trong tình bạn. Sau khi đơn phương kết thúc mối quan hệ, Colm tìm cảm hứng sáng tác âm nhạc, làm bạn với nhiều nghệ sĩ. Về phần Padraic, anh nhận được sự giúp đỡ từ em gái Siobhan (Kerry Condon) và chàng trai ngờ nghệch Dominic (Barry Keoghan).

Sự tan vỡ làm dấy lên dư luận ở hòn đảo vốn nhàm chán. Đạo diễn McDonagh vẽ ra khung cảnh lạnh lẽo, thỉnh thoảng vang lên tiếng súng từ đất liền. Không khí u uất trong phim càng làm tăng sự căng thẳng. Padraic sốc bởi cách cư xử của Colm, cố gắng cải thiện tình bạn. Hành động của Padraic càng khiến Colm trở nên cực đoan. Anh chặt từng ngón tay sau mỗi lần Padraic tìm cớ đến thăm.

Colm (phải) quyết định cắt đứt tình bạn với Padriac mà không nói lý do.

Các nhân vật trong tác phẩm được xây dựng có chiều sâu, đều cô đơn trong cuộc sống. Padraic bị người dân trên đảo xem thường, cố tìm cách hàn gắn với bạn vì cần người tâm sự. Colm đối mặt khủng hoảng hiện sinh (existential crisis), hoang mang về cuộc đời, muốn làm một điều gì đó ý nghĩa trước khi chết thay vì lãng phí thời gian lắng nghe những câu chuyện của bạn mình.

Mâu thuẫn của hai người dần lộ rõ sau nhiều cuộc đối thoại. Padraid luôn tự hào về sự tử tế của anh dành cho mọi người. Ngược lại, Colm mệt mỏi với việc phải tỏ ra vui vẻ, chỉ trích lòng tốt của bạn. Colm ám ảnh với mong muốn được ở một mình, còn Padraic sợ bị bỏ lại đằng sau. Sợi dây kết nối giữa hai người là Siobhan, nhân vật duy nhất có thể đồng cảm cho nỗi lo lắng của cả hai.

Cốt truyện character driven (câu chuyện khó đoán, không đầu đuôi, chạy theo cảm xúc nhân vật) được nhà làm phim vận dụng khéo léo, đồng thời đòi hỏi diễn xuất nhập tâm của diễn viên. Tác phẩm là lần tái hợp của Brendan Gleeson và Collin Farrell với đạo diễn Martin McDonagh sau phim In Bruges (2008).

Collin Farrell cho thấy sự ứng biến linh hoạt trong vai diễn. Sự ngây thơ, tốt bụng được anh thể hiện qua gương mặt, nhưng càng về cuối phim, anh bộc lộ sự nguy hiểm trong lời nói. Theo Variety, tài tử người Ireland hiện được giới phê bình đánh giá là ứng viên hàng đầu cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2023.

Brendan Gleeson tạo cảm giác bí ẩn thông qua trang phục. Là vai ít thoại, ông lấn lướt đồng nghiệp với những màn diễn xuất bằng ánh mắt ở đầu phim, gây ấn tượng với người xem bởi nét mặt điềm tĩnh sau khi cắt ngón tay.

Collin Farrell hiện được giới phê bình đánh giá là ứng viên hàng đầu cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2023 với vai Padraic Suilleabhain.

Dàn diễn viên phụ có nhiều đất diễn. Nữ diễn viên Kerry Condon thủ vai Siobhan gây xúc động ở phân cảnh tìm đến nhà Colm, gây sức ép để ông làm lành với anh trai mình. Barry Keoghan mang lại tiếng cười giải trí ở một vài phân đoạn đóng cùng Collin Farrell, cho thấy sự cô đơn của nhân vật khi bị mọi người hắt hủi.

Tác phẩm nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình, được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các khán giả với màn vỗ tay dài 13 phút tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 79. Trang Hollywood Reporter nhận định "bộ phim là một trong những tác phẩm hay nhất của Martin McDonagh". Cây bút David Stratton của tờ The Australian viết: "Tác phẩm có kịch bản sâu sắc, mang nhiều chi tiết ấm áp. Đạo diễn hình ảnh Ben Davis đã khiến bộ phim này đứng đầu danh sách phim hay nhất của tôi trong năm 2022".

Đạo diễn Martin McDonagh (trái) và diễn viên Collin Farrell trên phim trường "The Banshees of Inisherin".

Trong tác phẩm, Martin McDonagh tái hiện một số cảnh ở In Bruges. Nhà soạn nhạc phim In Bruges Carter Burwell cũng chịu trách nhiệm âm nhạc cho The Banshees of Inisherin. Ngoài ra, phim cũng gợi nhắc một số hình ảnh từ dự án Calvary (2014), do anh trai ông - John Michael McDonagh - chỉ đạo.

Ngoài hai chiến thắng tại Liên hoan phim quốc tế Venice, tác phẩm cũng được Ủy ban Quốc gia về Phê bình điện ảnh (The National Board of Review of Motion Pictures) của Mỹ vinh danh là một trong những bộ phim hay nhất năm 2022. Bộ phim nhận tám đề cử giải Quả Cầu Vàng lần thứ 80, bao gồm Phim điện ảnh hay nhất - Nhạc kịch hoặc Hài kịch và Đạo diễn xuất sắc.

